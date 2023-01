Αίτημα για απελευθέρωση με περιοριστικούς όρους, που θα περιλαμβάνουν βραχιολάκι και κινητό τηλέφωνο τα οποία θα παρακολουθούνται, θα καταθέσουν οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΣΚAΪ.

Οι δικηγόροι της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Ανδρεας Ριζόπουλος, όπως αναφέρει το τηλεοπτικό κανάλι, θα επιδιώξουν να γίνει η αποφυλάκιση πριν τις 20 Ιανουαρίου οπότε προβλέπεται η κ. Καιλή να πάει ξανά στο δικαστικό μέγαρο για να βρεθεί ενώπιων των βελγικών δικαστικών αρχών.

Οι δικηγόροι της θα στηριχθούν στο γεγονός πως ο ανακριτής - σύμφωνα με τους ίδιους - είχε αναφέρει πως δεν είχε στοιχεία για δωροδοκία σε βάρος της κ. Καιλή.

Στο μεταξύ, κατεπείγουσα διαδικασία για την άρση της ασυλίας δύο βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει κινήσει η πρόεδρος Μέτσολα, μετά από αίτημα των βελγικών δικαστικών αρχών. Σύμφωνα με τη βελγική Le Soir, πρόκειται για τον Αντρέα Κοζολίνο και τον Μαρκ Ταραμπέλα.

«Μετά από αίτημα των βελγικών δικαστικών αρχών, ξεκίνησα μια επείγουσα διαδικασία για την άρση της ασυλίας δύο μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», ανέφερε στο Twitter η πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Following a request from the Belgian judicial authorities, I have launched an urgent procedure for the waiver of immunity of two Members of the European Parliament.



There will be no impunity. None.