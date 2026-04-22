Θα καλέσει εισαγγελέας τον ευρωβουλευτή Αρβανίτη για τις «πειραγμένες εκλογές;  

Το «επιχείρημα» προετοιμαζόταν προεκλογικά. Ξεκίνησε από αναρτήσεις και τα δημοσιεύματα εκδότη δημοσιογράφου, που τότε ήταν υποστηρικτικός στον Τσίπρα και τώρα τον περνάει γενεές δεκατέσσερις.

Καλλιεργούσαν το έδαφος προετοιμάζοντας την κοινή γνώμη, ότι στην περίπτωση που νικούσε η ΝΔ, οι εκλογές του 2023 θα ήταν αποτέλεσμα νοθείας. Είχαν πιστέψει χωρίς καμία δημοσκοπική ή άλλη ένδειξη να δικαιολογεί την πίστη τους, ότι τα ποσοστά θα κρίνονταν στον πόντο.

Αποτέλεσμα αυθυποβολής που δημιουργήθηκε από τις επιθυμίες τους, τον αντι-Μητσοτακικό εχθρικό οίστρο που αναπαρήγαγαν τα troll τους στα social media, και το περίφημα σύνθημα «Μητσοπτάκη γ@@@σαι»!

Η πλάκα είναι ότι και στη νεολαία που φώναζε το σύνθημα η ΝΔ πρώτευσε. Είναι ελπίδα τους που μεταπλάστηκε σε εικονική πραγματικότητα. Και αλίμονο στην πραγματικότητα όταν συγκρούεται με τις επιθυμίες του ΣΥΡΙΖΑ - παρόλο που η προηγούμενη πείρα τους θα έπρεπε να τους έχει συνετίσει.

Μετά τις ευρωεκλογές του 2019 ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε μέσω SMS συγγνώμη από τον δημοσκόπο Δημήτρη Μαύρο. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο κ. Μαύρος η συγγνώμη αφορούσε τα όσα είχε πει προεκλογικά ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τις δημοσκοπικές εταιρίες για Fake αποτελέσματα.

Λες και όλες οι εταιρίες - που στην Ελλάδα για το μέγεθος του πληθυσμού πλεονάζουν - τη μόνη έγνοια που είχαν, ήταν να διακινδυνέψουν σκόπιμα την αξιοπιστία τους, για να προωθήσουν τον Μητσοτάκη.

Όμως στις εκλογές του 2023 ήταν τόση η διαφορά που τελικά δεν τόλμησαν να ψελλίσουν τα περί νοθείας. Στις πρώτες εκλογές του Μαΐου η ΝΔ κατέλαβε 40,8% και 146 έδρες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 20,1% και 71 έδρες. Και στις δεύτερες του Ιουνίου επήλθε η τραγική κατάρρευση με τη ΝΔ να λαμβάνει 40,56% και 158 έδρες.

Με τέτοια διαφορά ποσοστών, μαζί τους κατέρρευσε και το έτοιμο αφήγημα αμφισβήτησης του εκλογικού αποτελέσματος.Και δεν θα αμφισβητείτο μόνο η κυβέρνηση. Θα τιναζόταν στον αέρα η θεσμική ευταξία της χώρας, και θα φούντωνε το κλίμα δυσπιστίας στους θεσμούς. Αυτό με τη σειρά του θα έφερνε την επιφάνεια την ανάδυση αντιθεσμικών και αντισυστημικών δυνάμεων (όχι μόνο της Αριστεράς), κοινωνική πόλωση, και δυσκολία στη διακυβέρνηση.

Παράλληλα θα επιδρούσε στη διεθνή εικόνα της χώρας και με τη σειρά της στην οικονομία, επηρεάζοντας την εμπιστοσύνη επενδυτών και εταίρων.

Ακόμη και το 2023 μετά από αυτό το συντριπτικό αποτέλεσμα, υπήρξαν σκόρπιες δηλώσεις αλλά ήταν περιθωριακές, ρητορικής μορφής, χωρίς να τολμήσουν να καταθέσουν ενστάσεις που θα αμφισβητούσαν το αποτέλεσμα. Θα έμπλεκαν με Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο που ελέγχει το κύρος των εκλογών.

Εδώ παρενθετικά να αποδώσουμε εύσημα στη ΝΔ και τον ανιψιό Κώστα Καραμανλή. Παρόλο τον προεκλογικό λαϊκισμό του απέναντι στον Κώστα Σημίτη, φέρθηκε με ωριμότητα και δεν τορπίλισε τη χώρα.

Αναφερόμαστε στις δραματικές εκλογές - θρίλερ του Απριλίου του 2000. Τότε που η ΝΔ κοιμήθηκε με την εντύπωση ότι την επόμενη ημέρα θα ορκιζόταν κυβέρνηση, και το πρωί ξύπνησε με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη.

Το αποτέλεσμα ήταν οριακό στο 1% (ΠΑΣΟΚ 43,8%- ΝΔ 42,7%). Θα μπορούσε να ζητήσει καταμέτρηση αλλά αναλογιζόμενη τα προβλήματα που θα δημιουργούσε στη χώρα σιώπησε και το δέχτηκε.

Τώρα ο ευρωβουλευτής Αρβανίτης αμφισβητεί το εκλογικό αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών, λέγοντας: «Οι εκλογές ήταν πειραγμένες. Και δεν τολμάει να το πει κανείς, ούτε η αντιπολίτευση». Ως κύριο επιχείρημα έφερε το γεγονός ότι «η πρασινοκόκκινη Κρήτη έγινε μπλε».

Φυσικά δεν εξήγησε πως το κάστρο της πράσινης Κρήτη με ποσοστά 55% ως 63% (62,7% το Ηράκλειο) στις εκλογές του 2009, έγινε ροζ και έδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015 από 35% ως 42%.

Ο Αρβανίτης δεν είναι απλώς μια γραφική περίπτωση που περιδιαβαίνει τα κανάλια και προβάλει ατεκμηρίωτους ευφάνταστους ισχυρισμούς. Είναι ευρωβουλευτής και εξ αυτού ο λόγος του είναι πρόσβαρος. Επανειλημμένα θέλοντας να πλήξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη πλήττει την εικόνα τη χώρας.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση της «μικρής Μαρίας του Έβρου» που δήθεν πέθανε σε νησίδα του ποταμού και παρέμενε άταφη. Ο Αρβανίτης με τον τότε ευρωβουλευτή Κούλογλου, κατέθεσαν ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την «τραγωδία». Τώρα για τις «πειραγμένες εκλογές» είναι ικανός να ισχυριστεί το ίδιο και στο ευρωκοινοβούλιο.

Θα τον καλέσει κάποιος εισαγγελέας να αποδείξει τους ισχυρισμούς του; Δεν αφορά τη ΝΔ. Αφορά τη χώρα και τη δημοκρατία της, με τα όποια τρωτά της.