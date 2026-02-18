Θ. Πλεύρης: Συνεργαζόμαστε με άλλες τέσσερις χώρες για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών στην Αφρική (vid)

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής αποκάλυψε ότι η Ελλάδα συνεργάζεται με τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία και τη Δανία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, «κατά προτίμηση στην Αφρική».

Στόχος είναι, όπως εξήγησε σε δηλώσεις του από το περιστύλιο της Βουλής, όσων η αίτηση για άσυλο απορρίπτεται και δεν μπορούν να επιστραφούν στις χώρες καταγωγής τους επειδή δεν τους δέχονται, να μεταφέρονται σε τέτοια κέντρα.

Όπως τόνισε ο Θάνος Πλεύρης, σε αυτή την προσπάθεια ηγούνται κυρίως οι μεγαλύτερες χώρες αλλά συμμετέχει και η Ελλάδα.

