Θ. Πλεύρης: Σχέδιο για κέντρα φιλοξενίας μεταναστών σε χώρες εκτός ΕΕ

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής αποκάλυψε ότι η Ελλάδα συνεργάζεται με τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία και τη Δανία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, «κατά προτίμηση στην Αφρική».

Στόχος είναι, όπως εξήγησε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο κ. Θάνος Πλεύρης, όσοι απορρίπτονται στο άσυλο και δεν μπορούν να επιστραφούν στις χώρες καταγωγής τους, να μεταφέρονται σε τέτοια κέντρα.

«Όταν κάποιος γνωρίζει ότι θα επιστραφεί σε κέντρο κράτησης σε τρίτη χώρα, αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι επιδιώκεται το βασικό πλάνο να έχει διαμορφωθεί τους επόμενους μήνες, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις επιστροφές.

Παράλληλα, τόνισε ότι το 2025 καταγράφηκε μείωση 21% στις παράνομες αφίξεις σε σχέση με το 2024 και 40% το τελευταίο πεντάμηνο, με 13.000 λιγότερες αφίξεις.

Παραδέχθηκε ωστόσο ότι το μεγάλο πρόβλημα παραμένουν οι επιστροφές. Όπως είπε, η Ελλάδα πραγματοποιεί διαχρονικά 5.000 – 7.000 επιστροφές ετησίως, αριθμός που κρίνει ανεπαρκή σε σχέση με τις ροές, οι οποίες φτάνουν τις 40 χιλ..

Επανεξέταση ασύλου και μήνυμα προς δικαιούχους

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι το άσυλο «δεν είναι ισόβιο καθεστώς» και ότι μπορεί να επανεξετάζεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες στις χώρες προέλευσης ή όταν υπάρχουν ζητήματα δημόσιας ασφάλειας.

Όπως είπε, έχει ζητήσει επανεξέταση σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν συλλήψεις ή σε εθνικότητες για τις οποίες «οι συνθήκες που δικαιολογούσαν άσυλο δεν συντρέχουν πλέον».

Για το περιστατικό στη Χίο

Αναφερόμενος στο πρόσφατο τραγικό περιστατικό στη Χίο, σημείωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι μυστική. Δήλωσε ότι, με βάση τις εκθέσεις του Λιμενικού, «εμπιστεύεται το Λιμενικό» και εκτίμησε ότι η έρευνα θα δικαιώσει το Σώμα απέναντι σε «συκοφαντικές ύβρεις».

«Από τις χειρότερες πράξεις η λήψη επιδομάτων χωρίς δικαίωμα»

Αναφερόμενος στην υπόθεση με τα φερόμενα «επιδόματα-μαϊμού» του ΟΠΕΚΑ και την αναστολή κομματικής της ιδιότητας στελέχους του ΠΑΣΟΚ, της κας Χατζηδάκη ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι, εφόσον προκύπτει ζήτημα παράνομης λήψης επιδομάτων, πρόκειται για «από τις χειρότερες πράξεις».

«Τα χρήματα είναι συγκεκριμένα. Όταν δίνονται σε κάποιον που δεν τα δικαιούται, στερούνται από εκείνον που τα έχει πραγματικά ανάγκη», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι πρέπει να γίνει πλήρης έρευνα και «όποιος ευθύνεται, σε όποιο κόμμα κι αν ανήκει, να λογοδοτήσει».

«Δεν υπάρχει εξίσωση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου»

Σε ό,τι αφορά την πολιτική αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τις αλληλομηνύσεις με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο υπουργός υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει εξίσωση επιτιθέμενου και αμυνόμενου».

Όπως είπε, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «επιτίθεται με χυδαίο και ιταμό τρόπο» και είναι «απολύτως λογικό» να υπάρχει αντίδραση. Υποστήριξε ακόμη ότι η ίδια επενδύει «στην τοξικότητα και την κλιμάκωση», διότι απευθύνεται σε ένα ακροατήριο που προτιμά έντονο καταγγελτικό λόγο, ενώ η ίδια και η «Πλεύση Ελευθερίας» δεν έχει πρόγραμμα.

Για τις δημοσκοπήσεις

Για τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, ενώ υπογράμμισε ότι «τον τόνο τον δίνει ο λαός». Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, είπε, οι εξελίξεις θα κριθούν από τα ποσοστά, προσθέτοντας πως «ευθύνη για ενδεχόμενη ακυβερνησία θα έχουν όσοι δηλώνουν ότι δεν συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία».