Θ. Πλεύρης: Το νέο μεταναστευτικό δόγμα είναι αυστηρή φύλαξη συνόρων, μείωση ροών και αποχωρήσεις

Τη νέα μεταναστευτική πολιτική παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας ότι οι βασικοί άξονες του επικαιροποιημένου πλαισίου εστιάζουν στην αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, στην περαιτέρω μείωση των μεταναστευτικών ροών, στον εξορθολογισμό της διαδικασίας ασύλου και στη δραστική αύξηση των απελάσεων.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπογράμμισε ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας ότι η πολιτική που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση στο μεταναστευτικό κερδίζει πλέον ευρύτερη αποδοχή μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Ευρώπη δεν αλλάζει - έχει αλλάξει. Σε αυτή την αλλαγή η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και οι μεταναστευτικές μας πολιτικές υιοθετούνται», δήλωσε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές ηγεσίες αναγνωρίζουν πλέον πως η παράνομη μετανάστευση «είναι το πρόβλημα και όχι η λύση», επισημαίνοντας ότι η παράνομη είσοδος και παραμονή δεν συνιστούν δικαίωμα αλλά αδίκημα.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι εντός του 2026 θα τεθούν σε εφαρμογή τρία κρίσιμα νομοθετικά κείμενα της ΕΕ. Όπως είπε, πρόκειται για τον Κανονισμό επιστροφών, στον οποίο ενσωματώνονται ρυθμίσεις που είχε ψηφίσει η Ελλάδα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο - μεταξύ αυτών η διοικητική κράτηση, ο περιορισμός των προθεσμιών, η αύξηση των απελάσεων και η δημιουργία κέντρων επιστροφής στην Αφρική- , τον Κανονισμό ασφαλών χωρών, που έχει ήδη ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο από το 2021 και διευκολύνει τόσο τις επιστροφές σε τρίτες χώρες όσο και την απόρριψη αιτημάτων ασύλου από μονήρεις νεαρούς άνδρες που έχουν διέλθει από διαδοχικές ασφαλείς χώρες, καθώς και το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του 2026.

Παράλληλα, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι, κατόπιν συμφωνίας με τον Γερμανό ομόλογό του, «διαγράφονται όλες οι εκκρεμότητες δυνητικών επιστροφών του παρελθόντος που απορρέουν από τον Κανονισμό του Δουβλίνου». Όπως σημείωσε, «το δόγμα "περνάνε και λιάζονται" δημιούργησε μια τεράστια υποχρέωση επιστροφών, την οποία πλέον έχουμε διαγράψει, ξεκινώντας από μηδενική βάση».

Ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ακόμα ότι η εθνική νομοθεσία εξελίσσεται σε πρότυπο με μετρήσιμα αποτελέσματα, επισημαίνοντας πως τον Ιούλιο ψηφίστηκε η αναστολή ασύλου και ακολούθησε η νομοθεσία για την παράνομη μετανάστευση, η οποία καθόρισε το δόγμα «φυλακή ή επιστροφή».

Όπως ανέφερε, από τότε καταγράφεται μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά 50% στο τελευταίο τετράμηνο και κατά 25% σε ετήσια βάση, ενώ το πρώτο επτάμηνο του 2025 οι ροές κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2024, στις 26.000.

Ειδικότερα, για το διάστημα Αυγούστου–Νοεμβρίου 2025 σημείωσε ότι οι ροές μειώθηκαν κατά 50% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2024 - 17.105 έναντι 30.543 - τονίζοντας ότι την ίδια ώρα αυξάνονται οι επιστροφές, ακόμη και προς χώρες εκτός Ευρώπης, κάτι που χαρακτήρισε ως «στοίχημα του επόμενου έτους». «Η πολιτική μας φέρνει αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τους προσεχείς μήνες, ο υπουργός δήλωσε ότι θα προβλέπει απλοποίηση διαδικασιών, μεγαλύτερη ευελιξία στη μετάκληση εργαζομένων και αύξηση των διακρατικών συμφωνιών.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αξιοποίηση όσων λαμβάνουν άσυλο μέσω της κατάργησης των επιδομάτων και της υποχρεωτικής ένταξής τους στην εργασία, τονίζοντας ότι όσοι παίρνουν άσυλο θα εργάζονται όπου υπάρχουν ανάγκες και δεν θα ζουν εις βάρος των Ευρωπαίων.

Όπως εξήγησε, οι δομές θα διαχωρίζονται: όσοι έχουν πιθανότητες να λάβουν άσυλο θα μεταφέρονται σε περιοχές με ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, ενώ όσοι δεν το δικαιούνται θα παραμένουν σε καθεστώς κράτησης έως την απέλασή τους.

Ο κ. Πλεύρης επανέλαβε ότι η νόμιμη μετανάστευση είναι αναγκαία μόνο εφόσον είναι ελεγχόμενη, υπογραμμίζοντας πως η παράνομη μετανάστευση δεν μπορεί να αποτελεί λύση, αλλά συνιστά το ίδιο το πρόβλημα.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στις ευρωπαϊκές αλλαγές και, μέσω των πολιτικών της, στοχεύει στην προστασία της χώρας και της Ευρώπης από αθρόες ροές, πολιτικές που αξιολογούνται θετικά από την ΕΕ και οδηγούν στη διαγραφή εκκρεμοτήτων του παρελθόντος, καθώς - όπως σημείωσε - στηρίζεται μια χώρα που προστατεύει τα σύνορά της και δεν «καλωσορίζει» ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές.