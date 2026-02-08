Θ. Πλεύρης για τους ακτιβιστές του ναυαγίου στη Χίο: Αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών
Θ. Πλεύρης για τους ακτιβιστές του ναυαγίου στη Χίο: Αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, επέκρινε την Κυριακή ομάδα ακτιβιστών που προσπάθησαν να εισέλθουν στο νοσοκομείο της Χίου για να συναντήσουν παιδιά που τραυματίστηκαν στο ναυάγιο της περασμένης Τρίτης.

Ο κ. Πλεύρης, με ανάρτηση του στο X, απέδωσε εύσημα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την απόφαση του να μην επιτρέψει την είσοδο στην εν λόγω ομάδα.

Ακόμα, ο υπουργός Μετανάστευσης υπογράμμισε: 

«Η χώρα  έχει κανόνες. Αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών και άεργων αλληλέγγυων».

