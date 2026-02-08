Θ. Πλεύρης για τους ακτιβιστές του ναυαγίου στη Χίο: Αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, επέκρινε την Κυριακή ομάδα ακτιβιστών που προσπάθησαν να εισέλθουν στο νοσοκομείο της Χίου για να συναντήσουν παιδιά που τραυματίστηκαν στο ναυάγιο της περασμένης Τρίτης.
Ο κ. Πλεύρης, με ανάρτηση του στο X, απέδωσε εύσημα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την απόφαση του να μην επιτρέψει την είσοδο στην εν λόγω ομάδα.
Ακόμα, ο υπουργός Μετανάστευσης υπογράμμισε:
«Η χώρα έχει κανόνες. Αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών και άεργων αλληλέγγυων».
Αναλυτικά, η ανάρτηση:
Συγχαρητήρια στο υπουργό υγείας @AdonisGeorgiadi που δεν επέτρεψε σε συλλογικότητες να μπουν στο Παίδων να συναντήσουν και να κάνουν προπαγάνδα σε τραυματίες του δυστυχήματος της Χίου— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) February 8, 2026
για το οποίο υπεύθυνοι είναι οι δολοφόνοι διακινητές. Η χώρο έχει κανόνες. Αρκετά με τις…