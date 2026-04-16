Θ. Πλεύρης για δημοσίευμα του BBC για το μεταναστευτικό: Κάποιους τους ενοχλεί η φύλαξη των συνόρων

Αιχμές κατά του BBC άφησε ο Θάνος Πλεύρης με αφορμή δημοσίευμα του βρετανικού δικτύου για το μεταναστευτικό, κάνοντας λόγο για αμφισβητούμενα στοιχεία και επιμένοντας στη σημασία της φύλαξης των συνόρων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το μέσο υιοθετεί επιχειρήματα που προβάλλονται από διακινητές παράνομων μεταναστών.

Μιλώντας στο Action24 το βράδυ της Τετάρτης, τόνισε ότι η Ελληνική Αστυνομία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη φύλαξη των συνόρων, όχι μόνο της χώρας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συμβάλλει έμμεσα και στην προστασία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο υπουργός εξέφρασε έντονη ενόχληση για τον τρόπο παρουσίασης του θέματος από το BBC, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες προσεγγίσεις ευθυγραμμίζονται με αφηγήματα που εξυπηρετούν τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών.

«Κάποιοι ενοχλούνται από τη φύλαξη των συνόρων», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος σε βίντεο και μαρτυρίες που συνοδεύουν τις καταγγελίες, ο κ. Πλεύρης εξέφρασε αμφιβολίες για την αξιοπιστία τους. Όπως είπε, σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα, ο χρόνος καταγραφής ή η προέλευση του υλικού, ενώ χαρακτήρισε ορισμένους ισχυρισμούς υπερβολικούς.

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια που κάνουν λόγο για εμπλοκή της Ελληνικής Αστυνομίας σε παράνομες επαναπροωθήσεις μέσω τρίτων προσώπων.

Ο υπουργός τέλος επανέλαβε ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί πάγια προτεραιότητα της κυβέρνησης και θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση. Όπως υπογράμμισε, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι κρίσιμη όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τη συνολική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.