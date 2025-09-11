Θ. Πλεύρης: Δεδομένη η κλειστή δομή μεταναστών στην Κρήτη - Μεγάλη μείωση στις ροές στο Ανατολικό Αιγαίο

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ανέφερε την Τετάρτη σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ πως θα είναι δεδομένη η δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στην Κρήτη.

Ο ίδιος υποστήριξε πως πριν ψηφιστεί η τροπολογία του Ιουλίου περί αναστολής ασύλου που ισχύει για 1 μήνα ακόμα, εκείνη την εβδομάδα υπήρχαν 2.642 αφίξεις μεταναστών. «Όλος ο Ιούλιος έκλεισε με 3.650 αφίξεις περίπου, ο Αύγουστος είχε 689 - 80% μείωση δηλαδή - και το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου έχουμε 75 αφίξεις, νούμερο απόλυτα διαχειρίσιμο. Μιλάμε για ένα πλήρη εξορθολογισμό, όπως αντιλαμβανόμαστε», υπογράμμισε.

«Το μέτρο της αναστολής ασύλου δεν είναι καθόλου ακραίο, αλλά είναι έκτακτο. Αλλά και ακραίο να είναι το μέτρο, όταν ένας υπουργός ή ένας πρωθυπουργός βλέπει να έρχονται 1.000 άτομα ανά ημέρα, πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες του. Δεν πρόκειται αν αφήσουμε ποτέ χιλιάδες μετανάστες να εισέρχονται και να παρακολουθούμε».

Ακόμα, ο κ. Πλεύρης έκανε λόγο για μείωση κατά 42% για τις μεταναστευτικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο, προσθέτοντας πως « μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχει μια συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή. Δεν δέχονται βέβαια να επιστρέφουμε κόσμο, αλλά τουλάχιστον συνεργάζονται όταν τους ειδοποιούμε να σταματούν τις βάρκες».

Μιλώντας για την Κρήτη, σημείωσε πως «στην Κρήτη χρησιμοποιούμε προσωρινά για δομές κάποιους χώρους και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Θα υπάρξει κλειστή δομή στο νησί, όμως δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να έχεις μια διαχείριση της κατάστασης με τις προσωρινές δομές» συμπλήρωσε ο υπουργός.