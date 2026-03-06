Θ. Λιβάνιος: Στις δημοτικές, περιφερειακές εκλογές του 2028 θα υπάρχουν και παραβάν με τάμπλετ αντί για ψηφοδέλτια

Τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση παρουσίασε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, όσον αφορά το ζήτημα της επιστολικής ψήφου ο υπουργός είπε ότι θα εφαρμοστεί στις ευρωεκλογές, καθώς το κανονιστικό πλαίσιο καθορίζεται απ

Σημείωσε δε ότι για τις εθνικές εκλογές, ωστόσο, υπάρχουν συνταγματικές αμφιβολίες ως προς το αν μπορεί να εφαρμοστεί. «Παρ’ όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει την καθιέρωσή της στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση», ανέφερε.

Ο κ. Λιβάνιος είπε επίσης ότι στόχος είναι η απλοποίηση της διαδικασίας για τους ετεροδημότες, ώστε να διευρυνθεί η συμμετοχή. «Σήμερα, για να στηθεί εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών απαιτούνται τουλάχιστον 30 ψηφοφόροι από τον ίδιο δήμο. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, ειδικά σε νησιά. Για παράδειγμα, ένας ψηφοφόρος από την Καστοριά που εργάζεται στη Μύκονο χρειάζεται να βρεθούν άλλοι 30 συντοπίτες του για να μπορέσει να ψηφίσει.

Το υπουργείο εξετάζει τη δημιουργία ενός εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών ανά νησί ή μεγάλους δήμους, ώστε περισσότεροι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση στην κάλπη».

Για το φαινόμενο της αποχής, ο υπουργός σημείωσε ότι οφείλεται είτε σε πολιτικούς λόγους είτε σε αντικειμενικές δυσκολίες. Τόνισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εξαντλήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία ώστε «όσοι θέλουν να ψηφίσουν, να μπορούν να το κάνουν».

Αλλαγές στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Επιπλέον, είπε ότι καταργείται ο δεύτερος γύρος και η εκλογή θα γίνεται με 42%. Αν δεν επιτευχθεί το ποσοστό θα συνυπολογίζεται η δεύτερη εναλλακτική ψήφος που θα υπάρχει σε κάθε ψηφοδέλτιο.

Αποκάλυψε ότι υπάρχει πρόταση για ηλεκτρονική ψήφο στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028. Θα δημιουργηθούν 400 τμήματα σε όλη τη χώρα. Σε κάθε εκλογικό τμήμα θα υπάρχει παραβάν με τάμπλετ αντί για ψηφοδέλτιο.

Τόνισε ακόμα ότι η εφαρμογή του συστήματος των τριεδρικών περιφερειών θα ισχύσει από τις εθνικές εκλογές του 2031.

Τέλος, για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπογράμμισε ότι στοχεύει σε ξεκάθαρη κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων μεταξύ κράτους και αυτοδιοίκησης.

Το σχετικό νομοσχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες εβδομάδες. Οι κρίσεις προϊσταμένων θα γίνονται μέσω γραπτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, με στόχο την αξιοκρατική επιλογή στελεχών που θα ηγηθούν του Δημοσίου.