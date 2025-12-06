Θ. Κοντογεώργης: Θα βρεθεί λύση με τους αγρότες - Δεν θα κοπεί η χώρα στα δύο

«Η κυβέρνηση κινείται σε πολλαπλά επίπεδα για την άμεση επίλυση των εκκρεμοτήτων με τους αγρότες» δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το δίκαιο των αιτημάτων τους, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στο ΕΡΤnews με τους Δημήτρη Κοτταρίδη και η Νίνα Κασιμάτη.

Ο κ. Κοντογεώργης παραδέχθηκε ότι μπλόκα προκλήθηκαν κυρίως από τη «δικαιολογημένη» καθυστέρηση ενός μήνα στις πληρωμές, λόγω αναγκαίας συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα καταβληθούν σημαντικά ποσά προς τους αγρότες, περιλαμβανομένου του υπολειπόμενου 30% της βασικής ενίσχυσης, ειδικών καθεστώτων, καθώς και αποζημιώσεων για το ζωικό κεφάλαιο που επλήγη από ευλογιά και πανώλη. «Όλα όσα έχουμε ανακοινώσει θα επιβεβαιωθούν μέχρι κεραίας», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι στο νέο έτος θα υπάρξει και δεύτερος κύκλος ενισχύσεων για τους νόμιμους δικαιούχους.

Αναφερόμενος στα επεισόδια στο αεροδρόμιο, έκανε λόγο για «απαράδεκτες ενέργειες», ξεκαθαρίζοντας ότι στις κρίσιμες υποδομές δεν θα υπάρξουν παραχωρήσεις. Η αστυνομία, είπε, συνεργάζεται με τα μπλόκα ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και να διασφαλίζεται η κυκλοφορία μέσω παρακαμπτήριων. «Η χώρα δεν θα κοπεί στα δύο», επανέλαβε.

«Προφανώς στις κρίσιμες υποδομές, δεν θα υπάρχουν καταλήψεις και μπλόκα και ταυτόχρονα δεν θέλουμε καμία σύγκρουση με την αστυνομία. Θέλουμε να βρεθεί λύση. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο», σημείωσε ενδεικτικά.

Αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία

Για τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, ο κ. Κοντογεώργης ανέφερε ότι προχωρούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό και πως πλέον υπάρχει «ένας ολοκληρωμένος μπούσουλας» για τα αντιπλημμυρικά έργα, με ολοκληρωμένες μελέτες ορεινής υδρολογίας και έργα που θα αποδοθούν σταδιακά έως το 2027.

Παρουσιάζοντας επίσης τα νέα σχέδια για τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, εξήγησε ότι για πρώτη φορά δημιουργείται στη Προεδρία της Κυβέρνησης μια κεντρική δομή που θα συντονίζει πολιτικές για τη διαμονή, την εργασία, την υγεία, την παιδεία και το περιβάλλον στις περιοχές αυτές. Προανήγγειλε πρόγραμμα ανακαινίσεων κατοικιών με αυξημένες ποσοστώσεις για ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Ακρίβεια

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ακρίβειας, ο υφυπουργός παραδέχθηκε ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο «αντίπαλο», επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια σταθερής αύξησης των εισοδημάτων, τη στοχευμένη φορολογική ελάφρυνση και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Τόνισε ότι ο δημοσιονομικός χώρος έχει πλέον εξαντληθεί, ωστόσο οι ήδη εξαγγελθείσες παρεμβάσεις του προϋπολογισμού θα υλοποιηθούν.

Ο κ. Κοντογεώργης ανέφερε ότι σύμφωνα με τη Eurostat βελτιώθηκε το εισόδημα κατά 35%.

Ανάπτυξη

Για την επίτευξη αυτής της ισόρροπης ανάπτυξης, ο κ. Κοντογεώργης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας δομής στην Προεδρία της Κυβέρνησης, ειδικά για τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Η παραμονή ή η προσέλκυση πληθυσμού στις περιοχές αυτές, όπως εξήγησε, δεν αποτελεί έργο ενός μόνο υπουργείου, αλλά συνδέεται με ένα πλέγμα πολιτικών που αφορούν τη διαμονή, την εργασία, τις δομές υγείας, την εκπαίδευση, την ενέργεια και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε νέο πρόγραμμα ανακαινίσεων κατοικιών με αυξημένες ποσοστώσεις για ορεινές και νησιωτικές κοινότητες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στήριξη των Κέντρων Υγείας, των κινητών μονάδων και στη διατήρηση σχολικών δομών ακόμη και σε περιοχές με περιορισμένο πληθυσμό. «Καμία προσπάθεια για την ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να γίνει ερήμην των τοπικών κοινωνιών», τόνισε, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση συζητά με τους κατοίκους και τους φορείς κάθε περιοχής για να καθοριστούν οι πραγματικές προτεραιότητες.