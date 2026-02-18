Θ. Κοντογεώργης: Σε πλήρη εξέλιξη ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της κυβέρνησης σε Μακεδονία και Θράκη

«Η Κεντρική Μακεδονία ως πυλώνας παραγωγικής και γαστρονομικής ταυτότητας» ήταν το θέμα συνεδρίου Cantina Academy της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα». Στο συνέδριο αυτό απηύθυνε χθες, Τρίτη, ομιλία ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στις σημαντικές επενδύσεις που έχουν γίνει σε υποδομές, εξηγώντας ότι «περίπου 1,5 δισ. έχουν εξασφαλιστεί για αρδευτικά έργα, ενώ και σημαντικοί πόροι έχουν διατεθεί για τη στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και παρεμβάσεις σε θεσμικό επίπεδο».

Για την τρέχουσα συζήτηση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και την Κοινή Αγροτική Πολιτική εξήγησε ότι συνυπάρχουν δύο κύκλοι: ο πολιτικός-τεχνικός, που αφορά την εν εξελίξει κοινή αγροτική πολιτική, και ο νέος κύκλος που επικεντρώνεται στη συζήτηση για τη βιωσιμότητα της πρωτογενούς παραγωγής. «Η σημασία της ΚΑΠ και της πολιτικής συνοχής σε ένα δασμικό πλέον, περιβάλλον συνδέεται με τον πυρήνα του εθνικού σχεδιασμού. Η κοινή αγροτική πολιτική είναι και πρέπει να παραμείνει βασικό εργαλείο εισοδηματικής στήριξης», σημείωσε επίσης.

Ειδική αναφορά έκανε στην ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων του τομέα, όπως ο μικρός κλήρος και η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και σε σύγχρονες προκλήσεις όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η νέα αγροκλιματική ζωνοποίηση της χώρας και η διαχείριση των υδάτων.

«Σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο της πρότασης για τη νέα ΚΑΠ, η οποία θα εξειδικευθεί σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, ήδη στο ίδιο το κείμενο της πρότασης προβλέπεται σαφής αναπροσανατολισμός της στόχευσης των ενισχύσεων, ώστε αυτές να κατευθύνονται σε πραγματικούς αγρότες που ασκούν παραγωγική δραστηριότητα». Εξειδικεύοντας τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης αναφέρθηκε στην στόχευση σε «ενεργούς αγρότες» που συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια, στη σύνδεση της στήριξης με πραγματική γεωργική δραστηριότητα και έλεγχο της εκμετάλλευσης, στην παραγωγική αναβάθμιση μέσω επενδύσεων και οργανωμένων μορφών δραστηριότητας, αλλά και στον ρόλο του εθνικού σχεδιασμού «ώστε η εισοδηματική στήριξη να λειτουργεί ως βάση σταθερότητας, ενώ τα συμπληρωματικά εργαλεία να κατευθύνονται σε παραγωγικές επενδύσεις, οργάνωση της παραγωγής και ενίσχυση της εξωστρέφειας».

Ερωτηθείς για την αγροτική ανάπτυξη και τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ο Θ. Κοντογεώργης ανέφερε ότι «οι σχετικές αποζημιώσεις και οι ad hoc παρεμβάσεις εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνουν τα 200-250 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, δηλαδή ποσοστό κάτω του 10% των συνολικών πόρων της ΚΑΠ. Δεν αποτελούν, συνεπώς, τον βασικό μηχανισμό της αγροτικής πολιτικής, αλλά ένα εργαλείο που ενεργοποιείται σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιστάσεις, όταν οι κρίσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά μέσω των δομικών και προληπτικών παρεμβάσεων της πολιτικής». Κατά τον υφυπουργό, η στόχευση έχει πλέον μετατοπιστεί στρατηγικά από τη λογική της εκ των υστέρων αποζημίωσης προς την πρόληψη, την προσαρμογή και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

Τέλος, αναφέρθηκε στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη με την υλοποίηση κοινών σχεδίων ανάπτυξης κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης για κάθε περιοχή.

Ενώ τόνισε ότι «στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη, η στρατηγική μας επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα και ασφάλεια, στη συγκράτηση του πληθυσμού, την ανανέωση του εργατικού δυναμικού και την ενίσχυση της μεταποίησης».

Ακολούθως, μετέβη στην Αλεξανδρούπολη, όπου απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση για τα 70 χρόνια του Ιδρύματος Ευγενίδου και πραγματοποίησε κύκλο συναντήσεων με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Κατά τον χαιρετισμό του, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο του Ιδρύματος και στην προσφορά του στην εκπαίδευση, την επιστήμη και τη σύνδεση της γνώσης με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. «Η μελέτη [σ.σ. Μελέτη Ανάδειξης Δεξιοτήτων Αιχμής της Αγοράς Εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου και Ροδόπης] που παρουσιάζεται σήμερα για τις δεξιότητες αιχμής στην αγορά εργασίας στον Έβρο και τη Ροδόπη είναι πραγματικά μια πρωτοβουλία αιχμής. Η σύμπραξη της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το Ίδρυμα Ευγενίδου αποτελεί μια εξαιρετική πρακτική συνεργασίας του Κράτους με την Κοινωνία των Πολιτών, μια συνεργασία που εμπεριέχει στην πράξη τις αρχές και τις κατευθύνσεις πάνω στις οποίες παράγεται και η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη: τεκμηρίωση, στοχευμένος σχεδιασμός, σύνδεση πολιτικών με πραγματικές ανάγκες, συνεργασία φορέων, έμφαση στη βιωσιμότητα και στη διάρκεια». Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στη σημασία της σύνδεσης της οικονομίας με τις δεξιότητες, της κατάρτισης με την απασχόληση. «Να ξέρουμε ποιοι κλάδοι έχουν δυναμική, ποιες ειδικότητες θα ζητηθούν, πού υπάρχουν κενά, πώς μπορούν οι νέοι άνθρωποι — και όχι μόνο οι νέοι — να αποκτήσουν τις δεξιότητες που τους ανοίγουν προοπτική εδώ, στον τόπο τους. Να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις με ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες», προσέθεσε.

Στη συνέχεια ο υφυπουργός επισκέφθηκε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης όπου εκτελούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργα 24 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των βαθών του λιμένα και κατασκευή οδικής σύνδεσης 1.500 μ. του νέου εμπορικού προβλήτα με τη νέα Περιφερειακή Οδό που είναι υπό κατασκευή. Στον συνοριακό σταθμό των Κήπων ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων και κατασκευής νέων λωρίδων κυκλοφορίας και ελέγχου που αναμένεται με την ολοκλήρωσή τους εντός του 2026, να οδηγήσουν σε έναν σύγχρονο κόμβο διέλευσης, που θα ενισχύσει την ασφάλεια, την ταχύτητα και την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και τη διασυνδεσιμότητα της περιοχής.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη, με τον οποίο συζήτησαν την πορεία και επιτάχυνση των έργων υποδομής στον Έβρο, καθώς και την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων του Έβρου ως πύλης διασύνδεσης, ενεργειακού και διαμετακομιστικού κόμβου, αλλά και ως πυλώνα οικονομικής δραστηριότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολούθως, ο υφυπουργός είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Ιωάννη Ζαμπούκη, με αντικείμενο τα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, τις ανάγκες της πόλης σε υποδομές και τις δυνατότητες ενίσχυσης των επενδύσεων και της απασχόλησης.

Ο κ. Κοντογεώργης επισκέφθηκε, επίσης, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, Άνθιμο, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για κοινωνικά ζητήματα και τις πρωτοβουλίες στήριξης ευάλωτων συμπολιτών, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο της Εκκλησίας στον κοινωνικό ιστό της περιοχής.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο υφυπουργός συναντήθηκε και με εκπροσώπους αγροτικών συνεταιρισμών του Έβρου, με τους οποίους συζήτησε τα επόμενα βήματα για την διευθέτηση των ζητημάτων που απασχολούν τους αγρότες της περιοχής.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κοντογεώργης υπογράμμισε ότι «η στήριξη της ακριτικής περιοχής του Έβρου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της κυβέρνησης σε Μακεδονία και Θράκη με βασικό πυλώνα τον πρωτογενή τομέα. Με σχέδιο, συνεργασία και συνέπεια, εργαζόμαστε ώστε η περιοχή να αξιοποιήσει πλήρως τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Η επίσκεψη επιβεβαιώνει τη βούληση της κυβέρνησης για συνεχή παρουσία και ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, κατέληξε.