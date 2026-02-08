«Τέλος η λάσπη»: Έντονη αντίδραση του Γιώργου Παπανδρέου για δημοσίευμα που τον εμπλέκει στην υπόθεση Επστάιν

Την έντονη αντίδραση του Γιώργου Παπανδρέου προκάλεσε δημοσίευμα που τον εμπλέκει στην υπόθεση Επστάιν. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να ενημέρωσε την Deutsche Bank μία ημέρα μετά το δημοψήφισμα του 2015, με την τράπεζα να μεταφέρει, κατά τον ίδιο ισχυρισμό, την ενημέρωση αυτή στον Τζέφρι Επστάιν.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Παπανδρέου

«Δημοσίευμα επιχειρεί να συνδέσει το όνομά μου με τον Jeffrey Epstein.

Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Epstein. Τελεία.

Όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως «αποκάλυψη» ή δήθεν «σκοτεινή διαδρομή» την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 — όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη — δεν είναι απλώς ανακριβείς· είναι σκόπιμα παραπλανητικοί.

Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, η υπεύθυνη ενημέρωση της διεθνούς οικονομικής κοινότητας και η υπεράσπιση της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν επιλογή - ήταν υποχρέωση και πράξη πατριωτικής ευθύνης.

Αλλά όταν δεν μπορούν να αντικρούσουν επιλογές που δικαιώθηκαν ιστορικά - όπως ο αγώνας για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και την αποτροπή του Grexit - επιλέγουν τη σπίλωση και τη συκοφαντία.

Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας, που θέλησαν να αποσιωπούνται τα πραγματικά αίτια της τότε κρίσης.

Τέλος η λάσπη!»