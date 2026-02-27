Τα «νέα Τέμπη» δεν είναι φράση επικοινωνιακού εντυπωσιασμού

«Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, για τα κομμένα καλώδια σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, καθώς και ένα καλώδιο οπτικής ίνας, στο Πλατύ Ημαθίας, τα οποία είχαν εγκατασταθεί μετά τα Τέμπη.

Δεδομένου ότι οι δράστες δεν έκλεψαν χαλκό, είναι λογικό το συμπέρασμα της ενδεχόμενης δολιοφθοράς για να θρηνήσουμε και άλλα θύματα σιδηροδρομικού δυστυχήματος, την παραμονή της επετείου του δραματικού γεγονότος.

Προκαταρκτική έρευνα για το γεγονός παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης και την έρευνα έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος από τη Θεσσαλονίκη.

Τότε, στο βαρύ θρηνητικό κλίμα των ημερών του δυστυχήματος με τους 57 νεκρούς, όποιος πρότεινε να εμπλακεί και η ΕΥΠ στη διερεύνηση του συμβάντος, θα φάνταζε εκτός τόπου και χρόνου. Όμως στην παρούσα στιγμή ίσως επιβάλλεται!

Γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα πεδίο δράσης σιδηροδρομικών σαμποτέρ ανεξιχνίαστων προθέσεων.

Στην Ιταλία πρόσφατα κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, και συγκεκριμένα στις 7 Φεβρουαρίου, συντονισμένες ενέργειες όπως φωτιά σε καμπίνα, κομμένα καλώδια και εκρηκτικός μηχανισμός που ανακαλύφθηκαν, προκάλεσαν απλώς καθυστερήσεις. Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη ανέλαβε αναρχική ομάδα, και ερευνώνται οι διασυνδέσεις της.

Μεταξύ 11 και 14 Φεβρουαρίου, έγιναν επιθέσεις (κομμένα καλώδια και φωτιές) στις γραμμές Ρώμη -Νάπολη, Ρώμη – Φλωρεντία και Ρώμη -Μιλάνο. Οι αρχές τα χαρακτήρισαν «σοβαρή δολιοφθορά».

Στην Πολωνία τον Νοέμβριο του 2025 έγιναν εκρήξεις και ζημιές στη γραμμή Βαρσοβία - Λούμπλιν, η οποία χρησιμοποιείται και για μεταφορές βοήθειας στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση πήρε αρκετά σοβαρά το σαμποτάζ και ο πρωθυπουργός Τουσκ, κατηγόρησε ευθέως ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Το γεγονός χαρακτηρίστηκε «άνευ προηγουμένου από τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Επίσης στην Πολωνία το 2023 εξαρθρώθηκε δίκτυο που σχεδίαζε δολιοφθορές σε σιδηροδρομικές γραμμές που οδηγούσαν στα σύνορα.

Στη Σλοβενία τον Νοέμβριο του 2025 υπήρξαν πολλαπλά περιστατικά, όπως εμπόδια στις γραμμές και συγκρούσεις τρένων με αντικείμενα. Αυτά ερευνώνται από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας.

Στην Τσεχία ο υπουργός Μεταφορών δήλωσε το 2024 ότι υπήρξαν χιλιάδες απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων και προσπάθειες καταστροφής συστημάτων σηματοδότησης. Τις απέδωσε σε προσπάθεια αποσταθεροποίησης της ΕΕ.

Και βέβαια υπήρξε και το πιο γνωστό σαμποτάζ, στη Γαλλία κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Το σιδηροδρομικό δίκτυο δέχτηκε συντονισμένη επίθεση με εμπρησμούς σε κομβικά σημεία, όπως και κοπές καλωδίων σηματοδότησης και οπτικών ινών.

Εδώ στα δικά μας. Χθες φοιτητές και μαθητές έκαναν πορεία, φρεσκάρισαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων στο Σύνταγμα, ενώ ακούστηκε και το γνωστό πιασάρικο σύνθημα «Τα κέρδη τους οι ζωές μας».

Σύνθημα που δεν έχει και μεγάλη σχέση με το τραγικό συμβάν. Οι σταθμάρχες που βρίσκονταν σε βάρδια στον σταθμό της Λάρισας τη νύχτα της τραγωδίας, εργάζονταν στον κρατικό τομέα του σιδηροδρόμου, τον ΟΣΕ. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι και εξακολουθούν μετά την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (που μετονομάστηκε σε Hellenic train).

Άλλωστε το πόρισμα της επιτροπής διερεύνησης και δικαστικές αποφάσεις, αναφέρουν αποκλειστικά τον ΟΣΕ ως εργοδότη του μοιραίου σταθμάρχη, πρώην αχθοφόρου, που φέρεται να έβαλε τα δύο τρένα στην ίδια γραμμή.

Οι μαθητές δεν παρέλειψαν βέβαια, στη συγκέντρωση για τους νεκρούς των Τεμπών, να διαμαρτυρηθούν και για το εθνικό απολυτήριο και το νέο σχέδιο για το Λύκειο που θα προκύψει από εθνικό διάλογο. Ούτε παρέλειψαν οι φοιτητές να διαμαρτυρηθούν για τις διαγραφές στα ΑΕΙ και την επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος!

Για το συλλαλητήριο της 28ης Φεβρουαρίου έχουν κινητοποιηθεί πλείστοι φορείς, οργανώσεις και επαγγελματικά σωματεία. Βέβαια δεν μπορεί να αποφευχθεί η σύγκριση με την απουσία παρόμοιων εκδηλώσεων για το Μάτι.

Τέλος με βιντεοσκοπημένο βίντεο η Μαρία Καρυστιανού καλεί τον κόσμο σε συγκέντρωση αύριο. Ουδέν σχόλιον επ’ αυτού. Όταν καλεί σε συλλαλητήριο για την επέτειο του δυστυχήματος εξακολουθεί να είναι η χαροκαμένη μάνα.

Όταν όμως αναφέρεται στην ακροτελεύτια φράση της «Δεν επιδιώκουμε εκδίκηση · απαιτούμε δικαιοσύνη», θυμάται κανείς τις προσπάθειες της πρώην δικηγόρου της Ζωής, αλλά και της ιδίας, να καθυστερήσει η δίκη από την οποία απαιτεί δικαιοσύνη.

Προσπάθειες όπως μηνύσεις κατά του εφέτη ανακριτή, αίτηση εξαίρεσης πραγματογνωμόνων, καταγγελίες για πιέσεις ολοκλήρωσης της ανάκρισης, αντίθεση σε εκταφές κ.λπ. Και το πιο ωραίο, ενώ σε ένα μήνα αρχίζει η δίκη, δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται τη Λάρισα για έδρα της δίκης!

Όλα αυτά με την σκοπιμότητα να καθυστερήσει επ’ αόριστο τη δίκη, ώστε τόσο η ίδια όσο και η Ζωή να’ χουν να καταγγέλλουν «δολοφονία» και να συσπειρώνουν τα κομματικά τους ακροατήρια.

Η δίκη αρχίζει (23 Μαρτίου) θα είναι ανοιχτή, θα αποδώσει ευθύνες αλλά και θα απογυμνώσει μυθοπλασίες και πολιτικάντικες σκοπιμότητες. Όχι μόνο δικές της αλλά και όσων την πρόβαλαν για δικούς τους λόγους, και την εγκατέλειψαν θορυβημένοι όταν άκουσαν τις ιδέες της.