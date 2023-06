Τα βρετανικά ΜΜΕ για τη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη

Για επιτυχή επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στη σταθερότητα και την ανάπτυξη, χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά από μια σοβαρή κρίση χρέους και τρία διεθνή προγράμματα διάσωσης κάνει λόγο το BBC.

Αν και πολλοί Έλληνες παλεύουν με την κρίση του κόστους ζωής, οι ψηφοφόροι επέλεξαν να μείνουν στο κόμμα που υπόσχεται χαμηλότερους φόρους και βελτίωση της δημόσιας υγείας.

H οικονομία, οι αυξανόμενες τιμές και η ανεργία που ήταν στην πρώτη γραμμή του μυαλού των ψηφοφόρων. Η ψηφοφορία της Κυριακής επιβεβαίωσε τη λαϊκή πίστη στον Μητσοτάκη και την υπόσχεσή του να προχωρήσει με τις μεταρρυθμίσεις, δίνοντας στην Ελλάδα ισχυρότερη θέση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν αυτής αναφέρει η εφημερίδα Times.

Μια νίκη Μητσοτάκη ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, και οι αγορές αντέδρασαν θετικά στην πορεία, με τις μετοχές και τα ομόλογα να σημειώνουν ράλι τις τελευταίες εβδομάδες. Η πιστοληπτική ικανότητα είναι πιθανό να αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα μέχρι το τέλος του έτους, σημάδι ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την οικονομική κρίση που διήρκεσε δεκαετία, τονίζει η Financial Times .

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε επανειλημμένα να ταρακουνήσει την υγειονομική περίθαλψη και τη δικαιοσύνη, που έχουν από τα πιο αργά συστήματα στην Ευρώπη. «Δεν θα είναι εύκολο», είπε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου. «Θα συναντήσει τα πιο ισχυρά λόμπι στην Ελλάδα και μια εξαιρετικά ανθεκτική γραφειοκρατία για να το κάνει».

Ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε να ενισχύσει τα έσοδα από τη ζωτικής σημασίας τουριστική βιομηχανία της χώρας, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να αυξήσει τους μισθούς, ώστε να πλησιάσουν τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το σχόλιο του βρετανικού δικτύου Sky news.

