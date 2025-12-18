Τ. Χατζηβασιλείου κατά Ζάεφ και Τσίπρα για τη συμφωνία των Πρεσπών

«Ο Ζόραν Ζάεφ που συνυπέγραψε με τον Αλέξη Τσίπρα τη Συμφωνία των Πρεσπών, χρησιμοποιεί επανειλημμένα τον όρο "Μακεδονία" σκέτο», επισήμανε σε ανάρτησή του ο βουλευτής της ΝΔ.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου σε ανάρτησή του αποκάλυψε ότι ο Ζόραν Ζάεφ χρησιμοποιεί τον όρο «Μακεδονία» αντί για το ορθό «Βόρεια Μακεδονία», εγκαλώντας τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο είχαν συνυπογράψει τη Συμφωνία των Πρεσπών.

«Θα περιμέναμε από τον Έλληνα εμπνευστή της Συμφωνίας να πάρει θέση. Η αριστερή συνείδηση πλέει μεν προς την Ιθάκη, αλλά μπροστά έχει πολύ ομίχλη», σχολίασε δηκτικά ο κ. Χατζηβασιλείου στην ανάρτηση στην οποία έχει επισυνάψει μια ανάρτηση του κ. Ζάεφ.

