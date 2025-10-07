ΣΥΡΙΖΑ: Ο Σ. Κεδίκογλου δήλωσε «ανοιχτός στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου, σε συνέντευξή του δήλωσε ότι είναι θετικός στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα.

Στην ουσία, με τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ αποτελεί τον πρώτο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που εκφράζεται ανοιχτά για ενδεχόμενη αποδοχή πρόσκλησης από τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος.

Όπως τόνισε, «φεύγουμε από τα στάσιμα νερά της κεντροαριστεράς, όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμία κινητικότητα», ενώ πρόσθεσε πως «αυτή η μέρα σηματοδοτεί μια νέα ελπίδα για την προοδευτική παράταξη στην ευρύτερη κεντροαριστερά». Ο ίδιος ανέφερε ότι ακολούθησε το κάλεσμα που είχε απευθύνει η Προοδευτική Συμμαχία του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο σέβεται και θεωρεί πολιτικό κεφάλαιο.

Όταν ρωτήθηκε για την απόφασή του να ενταχθεί στο κόμμα του κ. Τσίπρα, είπε: «Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς την στάση μου, καθώς έχω εκφραστεί προ καιρού για αυτά τα ζητήματα». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι προτιμά να απαντά στα ζητήματα αυτά θεσμικά και την κατάλληλη στιγμή, τονίζοντας πως πρώτα πρέπει να υπάρξει επίσημη πρόσκληση πριν αποφασίσει αν θα συμμετάσχει.

Τέλος, σχετικά με το αν θα αποδεχτεί το κάλεσμα, σχολίασε με χιούμορ ότι «το προσκλητήριο δεν θα του ξεφύγει», παραπέμποντας στον γνωστό στίχο του τραγουδιού. Επίσης, επισήμανε πως περιμένει να δει το συνολικό πλαίσιο του κόμματος που θα δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας πριν πάρει την τελική του απόφαση.