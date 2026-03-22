Συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ τη Δευτέρα υπό τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη

Στις 11.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Κυρ. Μητσοτάκης: «Η ΕΕ να είναι έτοιμη και με σχέδιο σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση ευρωπαϊκό έδαφος»

«Η αλληλεγγύη που επέδειξε η Ελλάδα και άλλα κράτη- μέλη της ΕΕ προς την Κύπρο απέδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ενωμένη. Πρέπει, όμως, να είναι και έτοιμη - να έχουμε έναν σαφή και εφαρμόσιμο οδικό χάρτη σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση ευρωπαϊκό έδαφος», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτηση-ανασκόπηση της εβδομάδας, ενώ αναφέρθηκε και στην ενεργειακή κρίση.

«Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, συζητήσαμε όλο το φάσμα των επιπτώσεων της κρίσης, στις τιμές της ενέργειας, στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις, αλλά και στο μεταναστευτικό.

Απαιτούνται στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη οφείλει να διαθέτει μια συγκεκριμένη εργαλειοθήκη», τόνισε επίσης.

Όσον αφορά στο εσωτερικό της χώρας, αφού κάνει λόγο για ένα «κράτος που γίνεται καθημερινά πιο γρήγορο και αποτελεσματικό», σχολιάζει πως η πιο σημαντική είδηση της εβδομάδας είναι η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφηκε και αφορά στον επισιτισμό. «Καλύπτει περίπου 400.000 εργαζόμενους σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από ξενοδοχειακές μονάδες μέχρι ταβέρνες και επιχειρήσεις αρτοποιίας. Έχει διετή διάρκεια και προβλέπει αυξημένες απολαβές από 6 έως 25% για όλες τις ειδικότητες. Οι βασικοί μισθοί θα διαμορφωθούν μεταξύ 950 και 1.000 ευρώ μεικτά ανάλογα με την ειδικότητα και θα επηρεαστούν προς τα πάνω επιδόματα τριετιών, γάμου, σπουδών, ανθυγιεινής εργασίας και εποχικής απασχόλησης. Άλλη μία σημαντική συμφωνία στον χώρο της εργασίας», γράφει.

Σχετικά με την απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανήλικους, ο πρωθυπουργός τονίζει ότι «η απαγόρευση γίνεται καθολική και η ευθύνη για τον έλεγχο της ηλικίας περνά πλέον στον πωλητή, με τη βοήθεια ενός νέου ψηφιακού συστήματος επαλήθευσης μέσω των εφαρμογών Gov.gr Wallet και Kids Wallet».

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης καταλήγει ότι «στόχος όλων των προσπαθειών είναι ένα κράτος που εκσυγχρονίζεται, που νοικοκυρεύεται και που αναπτύσσεται, όχι για τους αριθμούς, αλλά για να επιστρέφει αυτή την πρόοδο με κάθε τρόπο στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη».