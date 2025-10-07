Συνάντηση Θ. Πλεύρη με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς

Τρέχοντα ζητήματα που αφορούν το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με έμφαση στη νομοθετική πρωτοβουλία για τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και την επικείμενη νομοθετική παρέμβαση που θα αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, συζητήθηκαν κατά την συνάντηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, ο κ. Πλεύρης εξέφρασε στον Ισραηλινό πρέσβη τη στήριξή του στις οικογένειες των ομήρων και ευχήθηκε να επιστρέψουν όλοι ασφαλείς στις οικογένειές τους το συντομότερο δυνατό.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε σε πολύ θερμό κλίμα, με αμοιβαία επιβεβαίωση των άριστων σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.