Συνάντηση Θ. Πλεύρη με την Ευρωπαϊκή Εβραϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με τον Rabbi Menachem Margolin, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εβραϊκής Ένωσης, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της Ένωσης. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις γύρω από τη μετανάστευση, την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη στην Ευρώπη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε σχέση με τη κοινωνική συνοχή και η διασφάλιση της ασφάλειας, καθώς και η ανησυχητική αύξηση των αντισημιτικών επιθέσεων στην Ευρώπη.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι η προστασία της εβραϊκής κοινότητας είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση των κρατών-μελών και βασικός πυλώνας του ευρωπαϊκού κράτους δικαίου.

Επισημάνθηκε ότι η αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική δεν περιορίζεται στον έλεγχο των συνόρων, αλλά περιλαμβάνει και την εξασφάλιση σεβασμού των ευρωπαϊκών αξιών, νόμων και δικαιωμάτων από όσους εισέρχονται και διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι πιθανές επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα εντός Ευρώπης.

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και υποστηρίζει ευρωπαϊκή προσέγγιση με αυστηρό έλεγχο παράνομων ροών, αποτελεσματικές επιστροφές και μηδενική ανοχή στη ριζοσπαστικοποίηση και το μίσος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη και η Ruth Daskalopoulou, διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εβραϊκής Ένωσης.