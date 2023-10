Συνάντηση Νετανιάχου - Μητσοτάκη: Είναι μια μάχη του πολιτισμού ενάντια στη βαρβαρότητα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε σήμερα με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Είναι μια μάχη του πολιτισμού ενάντια στη βαρβαρότητα. Είμαστε στη μεριά του πολιτισμού και πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί απέναντι στη Χαμάς, που είναι το Ισλαμικό Κράτος (ISIS)» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis:



"It's civilization against barbarism. We're on the side of civilization.

We have to unite, all together, against Hamas, which is ISIS."https://t.co/JYocoMKR1p pic.twitter.com/BsgyQWnwLx