Συνάντηση Ν. Δένδια με τον πρέσβη της Ιαπωνίας

Με τον πρέσβη της Ιαπωνίας Yasunori Nakayama συναντήθηκε την Πέμπτη (18/1) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Στη σημερινή μας συνάντηση με τον Πρέσβη της Ιαπωνίας, κ. Yasunori Nakayama, συζητήσαμε για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον αμυντικό τομέα, ιδιαίτερα μεταξύ των οικοσυστημάτων αμυντικής καινοτομίας Ελλάδος και Ιαπωνίας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός στον προσωπικό του λογαριασμό μέσω της πλατφόρμας Χ.

During today's meeting with the Ambassador of Japan, Mr. Yasunori

Nakayama, we discussed the enhancement of our bilateral defence cooperation, in particular between the defence innovation ecosystems of Greece and Japan. pic.twitter.com/EQ5VsYWgeB