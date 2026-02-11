Συνάντηση Κυρ. Πιερρακάκη-Σιμσέκ: Στο επίκεντρο οι ελληνο-τουρκικές οικονομικές σχέσεις

Συνέχεια του δομημένου οικονομικού διαλόγου που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το τελευταίο διάστημα, αναμένεται να αποτελέσει η σημερινή συνάντηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη με τον υπουργό Οικονομικών της γείτονος χώρας, Μεχμέτ Σιμσέκ.

Αυτό αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που υπενθυμίζουν ότι η πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών έλαβε χώρα στις 16 Οκτωβρίου 2025 στην Ουάσιγκτον, θέτοντας τη βάση για έναν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας σε οικονομικό και επενδυτικό επίπεδο.

Η τρέχουσα επαφή εντάσσεται στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία για τις εργασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, όπου συμμετέχει και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η οικονομική διάσταση της διμερούς συνεργασίας είναι, άλλωστε, κεντρικής σημασίας στην προώθηση της θετικής ατζέντας μεταξύ των δυο χωρών.

Οι παράγοντες του υπουργείου επισημαίνουν ότι στο επίκεντρο τής συζήτησης αναμένεται να βρεθεί η προώθηση ισχυρότερης διασυνδεσιμότητας μεταξύ των δύο οικονομιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε περίπου 5 δισ. ευρώ ετησίως, στη διεύρυνση των εξαγωγικών δυνατοτήτων και στη διευκόλυνση των εμπορικών ροών.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης των επενδυτικών ροών και προώθησης κοινών έργων σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η καινοτομία, η πράσινη μετάβαση και η ψηφιακή ανάπτυξη. Σημαντική θεωρείται και η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικών ενώσεων, Επιμελητηρίων και φορέων προώθησης επενδύσεων, ώστε να διαμορφωθούν σταθερές γέφυρες μεταξύ των παραγωγικών οικοσυστημάτων των δύο χωρών.