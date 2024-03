Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με πρόεδρο της Ρουμανίας στο Βουκουρέστι

Διμερή, αλλά και ζητήματα που άπτονται του ευρωπαϊκού και νατοϊκού ενδιαφέροντος συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Ρουμανίας Κλάους Ιοάνις, στο Βουκουρέστι, όπου ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ρουμανίας αναφέρει ότι «είχε πολύ καλή συζήτηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολύ στενή συνεργασία Ρουμανίας - Ελλάδας, τις οικονομικές σχέσεις και τις πτυχές της παγκόσμιας ασφάλειας ως εταίροι του ΝΑΤΟ».

Επισήμανε ακόμα ότι «πρέπει ακόμη να βελτιώσουμε περισσότερο την περιφερειακή διασύνδεση και να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και δια μέσου της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών (3 seas)».

