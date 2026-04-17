Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μέγαρο Μαξίμου

Συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου λίγο πριν τις 17:00, όπου και είχε κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον πρωθυπουργό.

Κατά την άφιξή της, την πρέσβη υποδέχθηκαν στην είσοδο η επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, Κατερίνα Νασίκα, καθώς και η επικεφαλής της γραμματείας (εθιμοτυπία/πρωτόκολλο), Ζωή Βλαχάβα.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας Αθήνας–Ουάσιγκτον και επικεντρώνεται στις διμερείς σχέσεις, καθώς και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.