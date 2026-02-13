Συνάντηση Κων. Τασούλα με στελέχη του διαΝΕΟσις: Επί τάπητος η συνταγματική αναθεώρηση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε, νωρίτερα σήμερα, στελέχη του οργανισμού διαΝΕΟσις, με αφορμή το βιβλίο που εξέδωσαν με τίτλο «Προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: 58 εισηγήσεις για ένα σύγχρονο Σύνταγμα».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση και πώς αυτή επηρεάζεται από την εκλογική διαδικασία, καθώς και τις δυνατότητες διαμόρφωσης συναίνεσης από τις πολιτικές δυνάμεις. Ειδικότερα, η συζήτηση άγγιξε όψεις της αναθεώρησης οι οποίες αποτυπώνονται στις οκτώ ενότητες του βιβλίου: Κοινοβούλιο, Δικαιοσύνη, Ανεξάρτητες Αρχές, Εκτελεστική Λειτουργία, ΠτΔ-Κυβέρνηση-Δημόσια Διοίκηση, Θρησκεύματα, Ατομικά Δικαιώματα, Κοινωνικό Κράτος, Οικονομία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο γενικός διευθυντής της διαΝΕΟσις Διονύσης Νικολάου, η διευθύντρια Ερευνών Φαίη Μακαντάση, ο διευθυντής Περιεχομένου Ηλίας Νικολαΐδης, οι καθηγητές Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρος Βλαχόπουλος και Γιώργος Δελλής και ο λέκτορας Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΔΠΘ Κυριάκος Π. Παπανικολάου.