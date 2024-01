Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Ως μια «ωραία συνομιλία» χαρακτήρισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τη συζήτηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Νταβός στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα X, μαζί με ένα βίντεο από τη θερμή υποδοχή στον κ. Μητσοτάκη, ενδεικτικό του καλού κλίματος που επικράτησε.

«Μια καλή κουβέντα με @kmitsotakis ενόψει του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η στήριξη της Ουκρανίας, η οικοδόμηση μιας ισχυρότερης βιομηχανικής βάσης, η διαχείριση της μετανάστευσης, όλα αυτά απαιτούν μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε.», ανέφερε στην ανάρτηση η πρόεδρος της Κομισιόν.

A good chat with @kmitsotakis ahead of the Special European Council.



Supporting Ukraine, building a stronger industrial base, managing migration, all of this requires a united European answer.



And we are confident that we will get there. pic.twitter.com/bsm6CUGnSQ