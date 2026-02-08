«Συμβούλιο Ειρήνης»: Η Ελλάδα αξιολογεί την πρόσκληση του προέδρου Τραμπ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα έχει λάβει και αξιολογεί πρόσκληση να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Board of Peace που αφορά την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση στη Γάζα εντός του Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Κυριακή έγινε γνωστό πως η Ουάσινγκτον απέστειλε πρόσκληση τόσο προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε τοποθετηθεί υπέρ της συμμετοχής της Ευρώπης στο Συμβούλιο, αποκλειστικά για τη Γάζα.

Eκτός της Ελλάδας και της Κύπρου, πρόσκληση έλαβαν επίσης οι χώρες Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Σουηδία.

Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν προσκληθεί η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, η Ινδονησία, η Ιορδανία, το Πακιστάν, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, η Αλβανία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, το Κόσοβο, η Ινδία, η Αυστραλία, η Λευκορωσία και η Νορβηγία.

Αναμένεται, επίσης, εάν θα παρευρεθούν οι Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Νετανιάχου είχε αρχικά προγραμματίσει επίσκεψη στον Λευκό Οίκο μία ημέρα πριν και δεν έχει πει δημόσια αν θα δώσει το παρών στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ την επόμενη ημέρα.

Παρά ταύτα, αποφάσισε να αλλάξει την ημερομηνία επίσκεψής του και θα επισκεφτεί τον Τραμπ την προσεχή Τετάρτη, 11 του μηνός.