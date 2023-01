Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ στη Σενεγάλη για το τροχαίο με τους 40 νεκρούς

Τη «βαθιά θλίψη» του «για την τραγική απώλεια ζωών που προκλήθηκε από το τροχαίο δυστύχημα» λεωφορείου στο Γκνιμπί της Σενεγάλης, όπου τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

Εκφράζουμε «τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρει.

«Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με το λαό και την κυβέρνηση της Σενεγάλης».

Profoundly saddened by the tragic loss of life caused by tdy’s road accident in #Gniby #Senegal. Our sincere condolences to the grieving families & wishes for speedy recovery to the injured. At this difficult time, #Greece stands in solidarity w/ the people & the Gov't of Senegal pic.twitter.com/s1mmZThfA9