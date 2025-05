Συγχαρητήρια Κυρ. Μητσοτάκη στον νέο Πάπα: Η ηγεσία σας ευκαιρία για ενότητα και συμπόνια μεταξύ των λαών

Τα συγχαρητήρια για την εκλογή του στην ηγεσία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον Πάπα Λέοντα ΙΔ', μέσω ανάρτησής του στο X.

Ο πρωθυπουργός τόνισε η ηγεσία του νέου ποντίφικα έρχεται τη στιγμή που ο πλανήτης αντιμετωπίζει βαθιές προκλήσεις αλλά όπως ανέφερε «και μεγάλες ευκαιρίες για ενότητα, συμπόνια και διάλογο μεταξύ των λαών και των θρησκειών».

Η ανάρτηση

Συγχαρητήρια στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Η ηγεσία σας έρχεται σε μια εποχή που ο κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για ενότητα, συμπόνια και διάλογο μεταξύ λαών και θρησκειών.

Congratulations to Pope Leo XIV. Your leadership comes at a time when the world faces profound challenges but also great opportunities for unity, compassion, and dialogue among peoples and faiths.