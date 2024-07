Συγχαρητήρια Κυρ. Μητσοτάκη στο νέο πρωθυπουργό της Ολλανδίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Ντικ Σχοφ, που ορίστηκε νέος πρωθυπουργός της Ολλανδίας, στη θέση του Μαρκ Ρούτε, ο οποίος εξελέγη ΓΓ του ΝΑΤΟ, και τόνισε ότι προσβλέπει στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Σε ανάρτηση του στο Χ (πρώην Twitter) ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε:

«Συγχαρητήρια @MinPres Dick Schoof για τον διορισμό σας ως πρωθυπουργού των Κάτω Χωρών. Προσβλέπουμε στην ενίσχυση των διμερών μας δεσμών. Τις καλύτερες ευχές για επιτυχία στο νέο σας ρόλο!».

Congratulations @MinPres Dick Schoof on your appointment as Prime Minister of the Netherlands. Looking forward to enhancing our bilateral ties. Best wishes for success in your new role! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 2, 2024

