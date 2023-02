Στον Παναμά και στην Τζαμάικα ο Ν. Δένδιας

Τον Παναμά και την Τζαμάικα επισκέπτεται σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ολοκληρώνοντας την πενθήμερη περιοδεία του στην Κεντρική και τη Νότια Αμερική.

Η επίσκεψή του στον Παναμά, ξεκίνησε με τη συνάντηση με μέλη της ελληνικής ομογένειας και της εκκλησιαστικής κοινότητας.

Στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί με την υπουργό Εξωτερικών του Παναμά, Χαναΐνα Τεγουανέ (Janaina Tewaney).

Επιπλέον, θα έχει επαφές με μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας, ενώ θα ξεναγηθεί και στο Μουσείο της Διώρυγας του Παναμά, από τον διευθυντή του Μουσείου, Νίκο Λιακόπουλο.

Σημειώνεται πως ο Παναμάς είναι, μετά τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη, ο πέμπτος σταθμός της πενθήμερης περιοδείας του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια σε έξι χώρες της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής, που ξεκίνησε τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται αργότερα σήμερα με την επίσκεψή του στην Τζαμάικα.

