Στο Ριάντ την Πέμπτη Γ. Γεραπετρίτης

Στο Ριάντ θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη 11 Ιανουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου θα έχει διμερή συνάντηση με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, πρίγκιπα Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε θέματα διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων, καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε δήλωσή του από την Αρμενία, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε πως η Μέση Ανατολή δυστυχώς, εξακολουθεί να διέρχεται μια σημαντική κρίση, η οποία περνάει πλέον και στο επίπεδο της ανθρωπιστικής κρίσης και διαμήνυσε: «Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή στάθηκε σε επίπεδο αρχών με το Διεθνές Δίκαιο, με την ανάγκη να υπάρξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι, με την ανάγκη να μην υπάρξουν απώλειες στον άμαχο πληθυσμό. Η Ελλάδα και σήμερα θα προσφέρει τις υπηρεσίες της. Και θα τις προσφέρει επειδή χάρη στην αξιόπιστη εξωτερική πολιτική, την οποία έχει αναπτύξει, σήμερα μπορούμε να συνομιλούμε με κύρος και αξιοπιστία με όλους τους διεθνείς παίκτες και επίσης, με τα εμπλεκόμενα μέρη».

Επίσης, τόνισε πως η Μέση Ανατολή, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μία φλεγόμενη κατάσταση, με κίνδυνο να υπάρχουν και αναζωπυρώσεις σε άλλες περιοχές, πέραν του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, θα πρέπει να αποτελέσει την πρώτη μας προτεραιότητα προσθέτοντας: «Και προτεραιότητα, η οποία θα καταλήξει σε μία λύση, η οποία θα είναι δίκαιη και βιώσιμη. Μία λύση, η οποία θα εδράζεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και η οποία θα εξασφαλίζει την ευημερία όλων των λαών της περιοχής».

