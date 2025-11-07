Στις 9:00 η ομιλία Μητσοτάκη στο Ζάππειο – Στο επίκεντρο η ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει στις 9 το πρωί ομιλία στο πλαίσιο της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), που φιλοξενείται στο Ζάππειο Μέγαρο.

Υπενθυμίζεται πως η διήμερη σύνοδος (6-7 Νοεμβρίου) συγκεντρώνει ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή τεσσάρων Αμερικανών υπουργών, 25 Ευρωπαίων ομολόγων τους και εκπροσώπων 17 πολυεθνικών ενεργειακών εταιρειών, ενώ στο επίκεντρο τίθεται η ενεργειακή ασφάλεια της ΝΑ Ευρώπης και η σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027.

Σημειώνεται πως το πρωί της Πέμπτης υπεγράφη στο Ζάππειο Μέγαρο η συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα σε ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean, για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Μπλοκ 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα συστηματικής εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η υπογραφή πραγματοποιήθηκε παρουσία Αμερικανών υπουργών και υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων, γεγονός που υπογραμμίζει τη γεωπολιτική σημασία του έργου και τη στρατηγική σύμπλευση Αθήνας – Ουάσιγκτον στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές και εταιρικές πηγές, εφόσον οι έρευνες και οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις επιβεβαιώσουν τα εκτιμώμενα αποθέματα, η παραγωγή φυσικού αερίου μπορεί να ξεκινήσει το 2027, οδηγώντας την Ελλάδα σε μερική ή και πλήρη ενεργειακή αυτονόμηση στον συγκεκριμένο τομέα.

Η πιθανή ανακάλυψη σημαντικού κοιτάσματος στο Ιόνιο θα μπορούσε να επανατοποθετήσει τη χώρα στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές και ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας χαρακτήρισαν τη συμφωνία «ψήφο εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα» και επεσήμαναν ότι σηματοδοτεί την παραχώρηση ποσοστών συμμετοχής στο Block 2, συνοδευόμενη από δέσμευση για υπεράκτια έρευνα και γεώτρηση από τη νέα κοινοπραξία.

Η παραχώρηση ανήκε έως σήμερα κατά 75% στην Energean Hellas και 25% στην HelleniQ Upstream. Μετά τη συμφωνία, τα ποσοστά της κοινοπραξίας διαμορφώνονται ως εξής:

ExxonMobil: 60%

Energean Hellas: 30%

HELLENiQ Upstream Δυτική Κέρκυρα: 10%

Η Energean θα παραμείνει Διαχειριστής (Operator) στη διάρκεια της ερευνητικής περιόδου, ενώ σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος, τη διαχείριση και ανάπτυξή του θα αναλάβει η ExxonMobil.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο του ενεργειακού χάρτη

Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερο βάρος στη διεθνή αυτή συνάντηση, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε στρατηγικό διάδρομο μεταφοράς αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη, μέσω των υποδομών Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης.

Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, «η χώρα με αυτοπεποίθηση και σχέδιο ενισχύει τη θέση της ως πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας», ενώ η παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ «επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής».

Η αμερικανική αποστολή και οι πολυεθνικές

Από αμερικανικής πλευράς συμμετέχουν ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υφυπουργός Εξωτερικών Μάικλ Ρήγας, ο υφυπουργός Εξωτερικών για Ενέργεια και Περιβάλλον Τζέικομπ Χέλμπεργκ, καθώς και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία άνοιξε τις εργασίες της πρώτης ημέρας.

Στο Ζάππειο βρίσκονται, επίσης, εκπρόσωποι ενεργειακών κολοσσών όπως Chevron, ExxonMobil, Cheniere, Westinghouse, Venture Global LNG, Baker Hughes, Google, Amazon και ConocoPhillips, ενώ από ελληνικής πλευράς μετέχουν στελέχη της ΔΕΗ, ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, Energean, Gastrade και HelleniQ Energy.





