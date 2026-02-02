Δημοσκόπηση ALCΟ

Σταθερά στην πρώτη θέση παραμένει η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 23,5% στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ALCO, η οποία προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Πρόθεση ψήφου

Συγκεκριμένα, η ΝΔ εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση με ποσοστό 23,5% και διαφορά 13 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει ποσοστό 10,5%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,4% και ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 7,9%, το ΚΚΕ με 7,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,7%. «Άλλο κόμμα», απαντά το 8,8%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 18,4%.

Αδιαφορία και αρνητισμός για Τσίπρα και Καρυστιανού

Από την άλλη, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση «αδιαφορία» και «αρνητισμός» είναι τα δύο κυρίαρχα συναισθήματα που προκαλούν στους ψηφοφόρους τα δύο υπό δημιουργία κόμματα των Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού. Συγκεκριμένα, η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί «αδιαφορία» στο 48% των ψηφοφόρων και «αρνητικά» συναισθήματα στο 33%. Αντίθετα, θετικά εκφράζεται το 17% των πολιτών. Ο πρώην πρωθυπουργός συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συμπάθεια από τα κόμματα της Αριστεράς και συγκεκριμένα από το ΣΥΡΙΖΑ (90%), τη Νέα Αριστερά (67%), το Κίνημα Δημοκρατίας (53%), καθώς και το 24% των αναποφάσιστων.

Σε ό,τι αφορά το κόμμα Καρυστιανού, «αδιαφορία» εκφράζει το 40%, «αρνητικά» εκφράζεται το 29%, ενώ θετικά διακείμενο δηλώνει το 26% των ψηφοφόρων. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμπάθειας προς το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εκφράζουν οι ψηφοφόροι του Κινήματος Δημοκρατίας (51%), της Πλεύσης Ελευθερίας (47%) και της Ελληνικής Λύσης (43%), καθώς και το 37% των αναποφάσιστων.

«Χρειάζεται και πρόγραμμα» απαντούν οι πολίτες για να ψηφίσουν ένα κόμμα

Παράλληλα, οι πολίτες κατά συντριπτικό ποσοστό αναφέρουν ότι εκτός τους αιτήματος για Δικαιοσύνη και «κάθαρση», χρειάζονται και ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα προκειμένου να πειστούν να ψηφίσουν κάποιο κόμμα. Συγκεκριμένα, το 76% των πολιτών αναφέρει ότι «χρειάζεται και πρόγραμμα» προκειμένου να πειστεί να ψηφίσει ένα κόμμα, ενώ το 14% αναφέρει ότι το αίτημα για Δικαιοσύνη και «κάθαρση» του είναι αρκετό.

Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν οι πολίτες ένα καινούργιο κόμμα

Κατά 31% οι ερωτηθέντες απαντούν ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να υποστηρίξουν ένα καινούργιο κόμμα στις εκλογές, ενώ 16% λέει «λίγο». Την ίδια ώρα, το 18% απαντά ότι είναι «πολύ» πιθανό και το 23% «αρκετά». Από τους πολίτες που εκφράζουν θετικά συναισθήματα για τρον Αλέξη Τσίπρα, το 33% δηλώνει «πολύ» πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα και το 34% «αρκετά». Για τη Μαρία Καρυστιανού, το 36% όσων εκφράζουν θετική άποψη προς το πρόσωπό της δηλώνουν «πολύ» πιθανό να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα και το 34% «αρκετά».

Ψήφος διαμαρτυρίας στις επόμενες εκλογές

Η πλειοψηφία των πολιτών (58%) αναφέρει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει για να εκφράσει τη διαμαρτυρία της, την ώρα που το 37% αναφέρει ότι θα ψηφίσει με στόχο να υπάρξει πολιτική σταθερότητα στη χώρα.