Στην Ελλάδα η Κοβέσι για το Φόρουμ των Δελφών – Συνάντηση σήμερα με Φλωρίδη

Συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη θα έχει σήμερα, Τετάρτη, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η ατζέντα της συνάντησης.

Η κ. Κοβέσι στη συνέχεια θα παραβρεθεί αύριο, Πέμπτη, στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, σε πάνελ με κεντρικό τίτλο "Το Σοκ του Νέου " (The Shock of the New).

Η συνάντηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως με τον υπουργό Δικαιοσύνης έχει κλείσει εδώ και καιρό, αλλά δεν υπάρχει ενημέρωση για την ατζέντα της. Η κυρία Κοβέσι, για πρώτη φορά είχε επισκεφθεί τον υπουργό Δικαιοσύνης, όπως και άλλους υπουργούς, τον περασμένο Οκτώβριο.