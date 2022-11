Σταϊκούρας: Η Ελλάδα θα τα καταφέρει καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες

«Η Ελλάδα θα τα καταφέρει καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιδεικνύοντας πολύ υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, στις Βρυξέλλες.

Αναλυτικά, ολόκληρη η δήλωση του Χ. Σταϊκούρα:

«Συζητάμε σήμερα στο Eurogroup για τις εξελίξεις στο οικονομικό πεδίο, λίγο πριν τη δημοσιοποίηση των νέων προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία των ευρωπαϊκών οικονομιών, αλλά και για κάποιες πρώτες σημαντικές προτάσεις για ένα νέο δημοσιονομικό σύμφωνο.

Ως προς το πρώτο, οι εκτιμήσεις φαίνεται να είναι δυσμενέστερες, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Φαίνεται οι οικονομίες της Ευρώπης να έχουν χαμηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, ακόμα και ύφεση, μέσα στο 2023 και υψηλό, επίμονο πληθωρισμό. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιδεικνύοντας πολύ υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, απ' ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος και πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Ως προς το δεύτερο σκέλος που αφορά το δημοσιονομικό σύμφωνο, η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική θα πρέπει να διασφαλίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Παράλληλα, όμως θα πρέπει να διέπεται από ευελιξία ως προς τον οικονομικό κύκλο, από ρεαλισμό, ως προς την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, από ιδιαίτερες πρόνοιες για δαπάνες που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της Ευρώπης και από ιδιαίτερη έμφαση στις δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με το μέλλον της Ευρώπης, με την επίτευξη υψηλού και διατηρήσιμου ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης.».

