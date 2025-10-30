Στ. Παπασταύρου: Έργα ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας - Το έργο του Ευρύτου θωρακίζει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια

Έργα ύψους 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επτά άξονες, δρομολογούνται προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο για τη διαχείριση του νερού έτσι ώστε η χώρα να μη βρεθεί αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της λειψυδρίας. Αυτό ανακοινώθηκε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης της ΕΥΔΑΠ για τα 100 χρόνια λειτουργίας της. Όπως ξεκαθαρίστηκε, το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό ενώ θα παραμείνει το ποιοτικότερο νερό στην Ευρώπη.

Όπως ανακοίνωσε ο ΥΠΕΝ, το μεγάλο έργο είναι ο Εύρυτος: η μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, σήμερα η κλιματική αλλαγή εντείνει τη λειψυδρία ενώ βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο χαμηλά σημεία διαθεσιμότητας νερού. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει μετά την Κύπρο το υψηλότερο υδατικό στρες στην Ευρώπη, καθώς είναι η 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας. Τα μέτρα που υλοποιούνται άμεσα σε 7 άξονες στρατηγικής δράσης, και εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις. Πρόκειται για μέτρα που θωρακίζουν την ύδρευση για άνω του 50% του πληθυσμού της χώρας και οργανώνουν το τοπίο διαχείρισης νερού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στα εξής:

Το μεγάλο έργο είναι ο Εύρυτος: η μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Το έργο αυτό συμβολίζει την καλή, ανεμπόδιστη ροή και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του Έργου «Εύρυτος» θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο 2029 - σε περίπου 4 έτη από σήμερα - και 100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος του Μαραθώνα και θα είναι ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΕΥΔΑΠ, Άρη Σαχίνη, είναι ένα έργο μεγάλο αλλά όχι δύσκολο, καθώς έχει μηδενικό κόστος λειτουργίας. Ο κ. Σαχίνης αναφέρθηκε και στο plan Β, το οποίο αφορά σε αφαλατώσεις οι οποίες θα είναι αρθρωτές και θα μπορούν να μετακινηθούν ανά πάσα ώρα όπου υπάρξει πρόβλημα εφόσον λυθεί το πρόβλημα της Αττικής.

Ταυτόχρονα, η ΕΥΔΑΠ τρέχει βραχυπρόθεσμες δράσεις, με στόχο την άμεση υδροδοτική θωράκιση της Αττικής: Μεταξύ άλλων, αξιοποιεί και ενεργοποιεί γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό με συνολική συνεισφορά περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν.

Σε περίπτωση που χρειαστεί, σύμφωνα πάντα με τον κ. Παπασταύρου, ωριμάζουν μεσοπρόθεσμα και δύο σημαντικά έργα: (α) Το έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για διασύνδεση με αφαλάτωση και (β) τη χερσαία Αφαλάτωση: 87,5 εκ. κ.μ./έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται η Γεωγραφική Επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους ενώ έκανε λόγο για ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, για να μπορέσουν οι πυλώνες αυτοί να είναι ισχυροί, χρειάζονται θεσμικές ενισχύσεις που περιλαμβάνουν:

Εκσυγχρονισμό διατάξεων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κάποιες από τις οποίες ισχύουν αμετάβλητες από το 1980.

Εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα ξεκλειδώσουν τη δυναμική των εταιρειών αυτών, θα προσελκύσουν νέα στελέχη και θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΥΔΑΠ να εφαρμόσει πλήρως ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο 2,5 δισ.

Ταυτόχρονα, από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε κωδικοποίηση και βελτίωση της νομοθεσίας, με στόχο την εξυγίανση των 110 Δημοσίων Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας που δεν απορροφώνται από ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ.

Συνολικά, όπως έκανε γνωστό ο ΥΠΕΝ, 151 έργα με προϋπολογισμό άνω των 320 εκ. ευρώ υλοποιούνται ήδη σε περισσότερα από 40 νησιά για βελτίωση ύδρευσης και αποχέτευσης. Από το μεγάλο έργο της Χρυσηίδας στην Κέρκυρα ως την ύδρευση του Ηρακλείου, από την αφαλάτωση στο Καστελόριζο ως τις δύο αφαλατώσεις στην Αμοργό, το Υπουργείο στηρίζει με άμεσα έργα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας.

Ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Στεργίου, έκανε μία ιστορική αναδρομή, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, τον ρόλο του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος με τη συνεργασία της Ούλεν, δημιούργησε το πρώτο δίκτυο νερού στην πρωτεύουσα, αλλά και του Κωνσταντίνου Καραμανλή, στις μέρες του οποίου έγινε πράξη η ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού από την ΕΥΔΑΠ. Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική συμβολή των πρωθυπουργών Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που διαχειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία την κρίση της λειψυδρίας στην αρχή της δεκαετίας του 90', αλλά και του Κώστα Σημίτη. Τέλος, υπογράμμισε τον ρόλο νυν πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και τη συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Απ΄ την πλευρά του ο Δ.Σ της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, τόνισε τον ρόλο της ΕΥΔΑΠ αλλά και την αξία του ρόλου του Εύρυτου, που θα κοστίσει περί τα 500 εκατομμύρια, αλλά μηδενικό κόστος λειτουργίας. «Δε θα αφήσουμε την Αθήνα χωρίς νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαχίνης, ενώ έκανε λόγο για «Plan B», με εκτεταμένα έργα αφαλατώσεων και επεσήμανε τα έργα μείωσης των διαρροών στην πρωτεύουσα, αλλά και ανάκτησης νερού. Το εμβληματικότερο όλων όπως είπε, είναι η Ψυττάλεια 3 και πρόσθεσε ότι ήδη φέτος έχουμε εξαπλασιάσει τις επενδύσεις μας με εικοσαπλάσια απορρόφηση κονδυλίων.

Χαρακτηριστική στιγμή της εκδήλωσης ήταν ο χαιρετισμός από τον «ίδιο» τον Χένρι Ούλεν, ο οποίος εμφανίστηκε στο κοινό σε 3D βίντεο, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.