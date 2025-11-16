Στ. Παπασταύρου: Αν τα κοιτάσματα είναι εκμεταλλεύσιμα, η παραγωγή θα ξεκινήσει από το 2030 - Τι σημαίνει το «deal» με Ουκρανία

Ως «σημαντική ημέρα» χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τη σημερινή, σχολιάζοντας την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας Ελλάδας - Ουκρανίας. Ο υπουργός υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η Αθήνα επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου και αξιόπιστου συμμάχου για την τροφοδοσία των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης με αμερικανικό φυσικό αέριο.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε ωστόσο και στη συμφωνία συμμετοχής της ExxonMobil σε νέα ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο, τονίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη αντίστοιχη δραστηριότητα εδώ και 40 χρόνια και αναμένεται να ξεκινήσει σε 18 μήνες. Αν τα αποτελέσματα δείξουν την ύπαρξη εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων, η παραγωγή θα μπορούσε να ξεκινήσει από το 2030, σημείωσε. Όπως τόνισε, η προοπτική αυτή αυξάνει την αξία όλων των θαλάσσιων οικοπέδων της χώρας, από το Ιόνιο έως την Κρήτη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται «στην πράξη» σε ενεργειακό κόμβο, υπογραμμίζοντας ότι η στάση που τήρησε η χώρα από την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στο απαραβίαστο των συνόρων. Όπως είπε, «η χώρα μας τάχθηκε στο πλευρό του αμυνόμενου» και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, λαμβάνοντας υπόψη το «εθνικό πλήγμα» της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής στην Κύπρο.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η αρχική κριτική, πως η Ελλάδα λειτουργεί ως «δεδομένος σύμμαχος», ανατρέπεται πλέον, καθώς η Αθήνα εξελίσσεται σε «σταθερό, αξιόπιστο και τελικά αποτελεσματικό» παράγοντα. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η σαφής στάση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνέβαλε, ώστε το αμερικανικό φυσικό αέριο να «επιλέξει» την Ελλάδα ως σταθερή πύλη εισόδου προς την Κεντρική Ευρώπη.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η συμφωνία με την Ουκρανία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας που διαμορφώθηκε πριν από μία εβδομάδα ανάμεσα στην αμερικανική Venture Global και την Atlantic SEE Trade LNG, κοινοπραξία της ΔΕΠΑ και του ΑΚΤΩΡΑ. Σύμφωνα με τον υπουργό, η συνεργασία αυτή ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης της χώρας με τις ΗΠΑ και τις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου, επιτρέποντας στην Ελλάδα να λειτουργεί ως τροφοδότης φυσικού αερίου σε κράτη με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της απεξάρτησης της Ευρώπης και των ΗΠΑ από το ρωσικό φυσικό αέριο, ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα πέτυχε ρητή δέσμευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οποιαδήποτε ποσότητα φυσικού αερίου εισέρχεται από την Τουρκία να θεωρείται εκ προοιμίου ρωσική, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο. Όπως τόνισε, η ρύθμιση αυτή περιορίζει τον κίνδυνο παράκαμψης των περιορισμών μέσω τρίτων χωρών.

Σε ό,τι αφορά τα οφέλη της νέας συμφωνίας, ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για «τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης» των ΗΠΑ προς την Ελλάδα, καθώς επιλέγει τη χώρα ως αξιόπιστο σύμμαχο για την τροφοδοσία των κρατών του Κάθετου Διαδρόμου, μια περιοχή 100.000.000 ανθρώπων. Υπενθύμισε επίσης τη συμφωνία της προηγούμενης εβδομάδας με την ExxonMobil, η οποία ακολουθεί εκείνη με τη Chevron, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα καθίσταται ο στρατηγικός ενεργειακός εταίρος των ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Σχολιάζοντας την αμερικανική παρουσία κατά την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα, ο υπουργός ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και τη σταθερότητα στην περιοχή ως κρίσιμους παράγοντες για την ανάπτυξη. Όπως είπε, ο Κάθετος Διάδρομος λειτουργεί ως «κεντρική αρτηρία σταθερότητας και προόδου» για ολόκληρη την περιοχή.