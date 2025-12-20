Στ. Καλαφάτης: Δυναμώνουμε το γεωπολιτικό αποτύπωμα και την αναπτυξιακή δυναμική της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης του 2030

«Δυναμώνουμε το γεωπολιτικό αποτύπωμα, την αναπτυξιακή δυναμική, την προοπτική της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης του 2030. Μετατρέπουμε την ενεργειακή κρίση σε ευκαιρία με το σχέδιο της Κυβέρνησής μας που πάει την Ελλάδα πιο γρήγορα, πιο μπροστά, πιο ψηλά», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης κατά τον χαιρετισμό του στην ημερίδα της Voria.gr με θέμα: «Η σημασία των ενεργειακών εξελίξεων για τη Βόρεια Ελλάδα: Προμήθεια, Υποδομές, Δίκτυα» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Και πρόσθεσε: «Τα όσα ζήσαμε πριν μερικές εβδομάδες στο πλαίσιο της Διατλαντικής Συμφωνίας για την Ενέργεια, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν μια ηχηρή επιβεβαίωση του κεντρικού ρόλου της Πατρίδας μας στη διεθνή ενεργειακή σκηνή».

Όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης: «Η Ελλάδα ισχυροποιείται οικονομικά, γεωπολιτικά, ενεργειακά, αμυντικά, χάρη στις προσπάθειες και τις πολιτικές αυτής της Κυβέρνησης, την στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τις σημαντικές ενεργειακές μας υποδομές αλλά και τη δύναμη της ναυτιλίας μας».

«Ο ''Κάθετος Διάδρομος'' που συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και ακόμα Σλοβακία, Ουγγαρία, με αφετηρία την Αλεξανδρούπολη, ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης και συνεργασίας και αποτελεί πλέον κεντρική αρτηρία της Ανατολικής Ευρώπης, με βασικό στρατηγικό στόχο την απεξάρτηση της ευρωπαϊκής ηπείρου από το ρωσικό φυσικό αέριο», σημείωσε ο κ. Καλαφάτης τονίζοντας πως «με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για την Πατρίδα μας για πολλά χρόνια, καθιστώντας την στρατηγικό ενεργειακό και μεταφορικό κόμβο και σημαντικό περιφερειακό παίκτη στο σταυροδρόμι Ανατολής - Δύσης».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ταυτόχρονα: «Την εκκίνηση μετά από 40 χρόνια των ερευνητικών γεωτρήσεων για την αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων υποθαλάσσιου φυσικού αερίου βορειοδυτικά της Κέρκυρας, σε συνεργασία με την Exxon Mobil, και σε πλήρη συμφωνία με το ευρωπαϊκό ενεργειακό πλαίσιο” αλλά και τα σημαντικά βήματα που έχει κάνει η χώρα μας στο πεδίο της αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, «που ξεπερνάει σήμερα το 50% στο ενεργειακό μας μείγμα, σε φωτοβολταϊκές και αιολικές επενδύσεις και στην Πράσινη Μετάβαση».

«Όλες αυτές οι επενδύσεις», όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης, «ενισχύουν την ενεργειακή μας ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τη γεωπολιτική θέση της χώρας μας. Μεταφράζονται δε, σε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας για τους συμπολίτες μας, σε ενίσχυση της ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες και σε φθηνότερο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις». «Η ενέργεια είναι πια άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια αλλά και την ευημερία των πολιτών. Και η Πατρίδα μας βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων. Αυτός είναι ο νέος Πατριωτισμός που ανοίγει για τη χώρα μας νέα κεφάλαια ενεργειακής αυτονομίας και γεωπολιτικής ισχύος», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

Εξειδικεύοντας τα οφέλη για την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι «λειτουργεί ως φυσική ενεργειακή γέφυρα προς την Ευρώπη», υπογραμμίζοντας πως «η Θεσσαλονίκη καλείται να διαδραματίσει ρόλο – κλειδί τόσο στο κομμάτι της ενέργειας όσο και των μεταφορών». «Ταυτόχρονα, με τη συμμετοχή της χώρας μας στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας- Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, η Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα η Θεσσαλονίκη θ΄ αποτελέσουν ένα από τα βασικότερα σημεία εισόδου του διαδρόμου στην ευρωπαϊκή ήπειρο», πρόσθεσε.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης εκτίμησε πως τα επόμενα χρόνια η Βόρεια Ελλάδα θα έχει ένα εντελώς διαφορετικά διαμορφωμένο ενεργειακό τοπίο τονίζοντας ότι: «Η νέα στρατηγική σχέση της Πατρίδας μας με τις ΗΠΑ προσδίδει νέο γεωπολιτικό στάτους στην περιοχή του Έβρου αλλά και συνολικά στη χώρα μας, με τον πλωτό τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου FSRU, στην Αλεξανδρούπολη». «Στο νέο τοπίο συμβάλλουν το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία, ο Ελληνοβουλγαρικός αγωγός στην Κομοτηνή αλλά και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία, τα Σκόπια και την Αλβανία, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων επενδύσεων στην περιοχή».

Ο κ. Καλαφάτης σημείωσε παράλληλα ότι «τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως η ολοκλήρωση του Ε65 και οι κάθετοι οδικοί άξονες, συμβάλλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Στην προοπτική αυτή δεν πρέπει να αγνοήσουμε», τόνισε, «τη δυναμική που προστίθεται από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, το ΕΣΠΑ 2021 - 2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης». Αναφερόμενος, τέλος στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι: «αποτελεί τον πυρήνα της προσπάθειάς μας να συνδέσουμε την έρευνα και την καινοτομία με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Στον τομέα της αειφόρου ενέργειας, επενδύουμε σε τεχνολογίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και δημιουργούν ευκαιρίες για πράσινη ανάπτυξη».