Σπασμοί μιας γεωργίας που αργοπεθαίνει

Τις τελευταίες ημέρες μάθαμε την αγροτική παραγωγικότητα προηγμένων κρατών. Όπως της Ολλανδίας 1.700 - 1.900 ευρώ ανά στρέμμα, του Ισραήλ, μιας χώρας που καλλιεργεί την έρημο 1.200 - 1.300, και της Ελλάδας όπου κάθε στρέμμα παράγει 190 - 200 ευρώ ανά στρέμμα.

Παρόλα αυτά, όπως διαφάνηκε και από κάποιες δηλώσεις αγροτών, ένα μεγάλο τμήμα της αγροτικής παραγωγής, το αγροτικό δυναμικό αρνείται δογματικά τον εκσυγχρονισμό «της ευφυούς γεωργίας και άλλες π@π@ριές», όπως έλεγε απαξιωτικά στη κάμερα γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής.

Και αν κάποια μέρα η ΕΕ αποφασίσει, έστω για λάθος λόγους, να μειώσει τις επιδοτήσεις, οι Ελληνες γεωργοί θα δουν μπροστά τους το χάος της ανέχειας να τους απορροφά.

Διευκρίνηση: Αγριότητες έγιναν από Ευρωπαίους αγρότες στις Βρυξέλλες. Αλλά αυτοί δεν ζητούσαν επιδοτήσεις. Ήταν μια αντίδραση εναντίωσης στην συμφωνία Mercosur. Πρόκειται για μια συμφωνία της ΕΕ με την Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη, που προβλέπει άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς σε βόειο κρέας, πουλερικά, ζάχαρη, αιθανόλη και γενικώς αγροτικά προϊόντα χαμηλού κόστους.

Οι Ευρωπαίοι αγρότες θεωρούν ότι θα έχουν αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς οι όροι παραγωγής ευρωπαϊκών προϊόντων είναι αυστηρών και κοστοβόρων προδιαγραφών, ενώ οι αντίστοιχοι των χωρών της Λατινικής Αμερικής ανεξέλεγκτοι. Τέλος παρένθεσης.

Οι ελληνικοί δρόμοι βρίσκονται υπό κατοχή των τρακτέρ, και οι πολίτες που από τους φόρους τους οι αγρότες απαιτούν επιδοτήσεις, θα ταλαιπωρηθούν στη μετακίνησή τους επειδή έτσι αποφάσισαν οι αγροτοσυνδικαλιστές. Την ίδια ώρα πλήθος άλλων επαγγελμάτων (λιανεμπόριο, συγκοινωνίες, ξενοδοχειακές μονάδες, χώροι εστίασης στους χριστουγεννιάτικους προορισμούς, κ.α.) νιώθουν εξαιτίας τους, τον βρόγχο της οικονομικής ασφυξίας.

«Θα παραλύσουμε το εμπόριο» δήλωνε ένας αρειμάνιος στα μπλόκα. Και θυμάσαι πόσο είχαν εξαγριωθεί οι ίδιοι όταν γίνονταν απεργίες των ΠΝΟ και τα πλοία έμεναν δεμένα στα λιμάνια. Δημιουργούσαν επεισόδια με τα μέλη περιφρούρησης των ναυτικών και διαμαρτύρονταν για τις τεράστιες ζημιές που υφίσταντο, επειδή τα προϊόντα τους ήταν ευπαθή. Ζητούσαν από τις κυβερνήσεις να παρέμβουν και να δρομολογήσουν πλοία ασφαλείας, για να μπορέσουν να διακινήσουν τα προϊόντα τους, ώστε να μην ακυρωθούν τα συμβόλαια με τους αγοραστές. Τώρα με ξεχασιά και καθόλου αλληλεγγύη, θα παραλύσουν το εμπόριο και ας πάει και το παλιάμπελο.

Και όντως το εμπόριο παραλύει, ενώ το κράτος χάνει από ΦΠΑ περίπου 8 εκατομμύρια την ημέρα, περίπου 120 εκατομμύρια ως τώρα.

Στα ανωτέρω δεν υπολογίζονται τα 2,5 εκ. που χάνονται από τις σηκωμένες μπάρες, αφού οι αγρότες είναι «λαρζτ». Σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια με την αίσθηση των κυριάρχων του δρόμου για να φανούν φιλικοί στους ταλαίπωρους οδηγούς. Χρήματα που και αυτά το κράτος θα κληθεί να πληρώσει από τους φόρους μας, καθώς είναι υποχρεωμένο από υπογεγραμμένες συμβάσεις.

Δεν θα σταθούμε στο μεμονωμένο γεγονός του αγροτοσυνδικαλιστή για τον οποίο σχηματίστηκε δικογραφία από τον εισαγγελέα Εφετών, για τα αδικήματα της απάτης και της ψευδούς βεβαίωσης, και έχει λάβει συνολική ενίσχυση 210.550 ευρώ.

Το επιτιμητικό όμως απλώνεται σε όλο τον κλάδο όταν ένα από τα αιτήματα είναι να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Θέλουν να παραμείνει ως έχει ο οργανισμός (που διαχειρίζεται τα χρήματα που έρχονται από την ΕΕ για αγρότες και κτηνοτρόφους). Και δήθεν «να εξυγιανθεί».

Με τη δύναμη των τρακτέρ και την εξουσιαστική κατοχή των δρόμων ζητούν να καταστούν η ευνοημένη τάξη της ελληνικής κοινωνίας, όχι από την πρωτοπορία και καινοτομία του παραγόμενου προϊόντος τους, αλλά από την εκβιασμένη γαλαντομία του κράτους (πάγωμα οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, αποζημίωση 100% από τον ΕΛΓΑ, πάγωμα πληρωμών σε ΔΕΚΟ - το οποίο ισχύει για όσους έχουν υποστεί ζημιές - αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025, κ.α.).

Ετσι ενώ τα περισσότερα αιτήματά τους έχουν εκπληρωθεί, εμμένουν σε αυτά που είναι αδύνατα. Όπως ο… διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων. Αυτό θα μπορούσε να είναι κοινό αίτημα όλων των συνταξιούχων, και κυρίως αυτών που κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, υποχρεώνονταν σε πολύ μεγαλύτερες κρατήσεις από αυτές των αγροτών. Απλώς οι υπόλοιποι δεν έχουν τρακτέρ να καταλάβουν κατοχικά τους δρόμους.

Παράλληλα ενώ έχουν ικανοποιηθεί 16 αιτήματα που τους αφορούν άμεσα, παρουσιάζονται ανένδοτοι σε αιτήματα που ξεπερνούν ακόμη και την αρμοδιότητα της χώρας, όντας δεσμευμένη ως μέλος της ΕΕ. Όπως π.χ. η κατάργηση Χρηματιστηρίου ενέργειας (που υπάρχει σε όλες τις χώρες της ΕΕ).

Ο μέσος όρος ηλικίας των αγροτών είναι μεγάλης ηλικίας, και στα μικρόφωνα αναρωτιούνται με παράπονο τι περιουσία θα παραδώσουν στα παιδιά τους.

Σίγουρα θα την παραδώσουν απαξιωμένη όσο εμμένουν στη κρατικοδίαιτη επιδοματική πολιτική που δεν είναι σίγουρο ότι θα ισχύει επ’ αόριστον, και όσο δεν κατανοούν ότι για χάρη των παιδιών τους πρέπει να προσχωρήσουν στην «ευφυή και π@π@ρια» αγροτική παραγωγή. Είναι η μόνη υπόσχεται τα έσοδα του μέλλοντος.