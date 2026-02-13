Α. Σκέρτσος στην παρουσίαση βιβλίου του Α. Πατέλη: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει όραμα και σχέδιο

"Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα όραμα για τη χώρα. Το όραμα του είναι η χώρα να πάει πιο μπροστά, πιο ψηλά, να κατακτήσει τον διεθνή σεβασμό, να επιλύσει μακροχρόνιες αδυναμίες και αναχρονισμούς, που τη συνοδεύουν εδώ και δεκαετίες και που καμιά κυβέρνηση του παρελθόντος δεν κατάφερε καν να αρθρώσει ως πρόβλημα πόσο μάλλον να το αγγίξει και να το λύσει, κι έχει και το σχέδιο για να το πετύχει αυτό", επισήμανε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξη Πατέλη, με τίτλο "Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ".

"Δεν είναι τέλειο αυτό το σχέδιο, γίνονται πολλές φορές και λάθη, αλλά το σχέδιο αυτό μας έχει φέρει 6,5 χρόνια, από την ανάληψη της διακυβέρνησης το 2019, στο να έχουμε μια οικονομία η οποία τα πηγαίνει καλύτερα από την υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία", είπε ο υπουργός.

Για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σημείωσε ότι τα βάζει με τη φοροδιαφυγή, κάνει μεταρρυθμίσεις, ενδιαφέρεται πραγματικά και έντιμα να μειωθούν οι ανισότητες στη χώρα και πρόσθεσε:

"Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος αν έχει καταφέρει να διακριθεί είναι γιατί έκανε κάποιες τολμηρές επιλογές. Επέλεξε μια πολιτική διεύρυνση. Επέλεξε να κυβερνήσει από το πολιτικό κέντρο, φέρνοντας τη συνύπαρξη δεξιών πατριωτών και κεντρώων μεταρρυθμιστών. Μια συνύπαρξη, επίσης, πολιτικών αιρετών προσώπων με τεχνοκρατικά πρόσωπα.

Είναι κάτι που πρέπει να το λέμε και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε γι αυτό. Αυτό είναι που έχει διαφοροποιήσει αυτή την κυβέρνηση και της έχει δώσει τη δυνατότητα να λειτουργεί με πραγματισμό, ρεαλισμό, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Κι αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε σχέση με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Γι αυτό και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σήμερα αντιπολίτευση. Διότι εξαντλούνται στο να δαιμονοποιούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αντί να μελετήσουν και να καταλάβουν γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει να στέκεται ανθεκτικός επί δέκα χρόνια στην πρώτη θέση, δημοσκοπικά και εκλογικά, και να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα την κάθε κρίση και απειλή".

Για το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος είπε ότι "είναι ένα εγχειρίδιο εθνικής αυτογνωσίας και σύγχρονου πατριωτισμού" και συνέχισε: "Το δίδαγμα του βιβλίου είναι τι σημαίνει σύγχρονος, υπεύθυνος πατριωτισμός και όχι εμπόριο πατριωτισμού, εμπόριο πατρίδας, εμπόριο ελπίδας, εμπόριο πόνου. Ακούμε και βλέπουμε πολλά από αυτά.

Στοχεύουν συνήθως στο συναίσθημα πολύ λιγότερο στη λογική. Είναι και τα δύο απαραίτητα και το συναίσθημα και η λογική. Δεν πας μπροστά μόνο με το ένα ή μόνο με το άλλο, αλλά σίγουρα αν χρησιμοποιείς μόνο το συναίσθημα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βρεις τοίχο. Και το ζήσαμε αυτό την προηγούμενη δεκαετία που πιστέψαμε πάρα πολύ στο συναίσθημα, πιστέψαμε πάρα πολύ σε κούφια λόγια, σε ψεύτικες υποσχέσεις, διαψευστήκαμε. Νομίζω βγήκαμε τελικά ωριμότεροι και σοφότεροι.

Το βιβλίο είναι, επίσης, μια άγκυρα μνήμης. Αν δεν θυμόμαστε τι είναι αυτό το οποίο περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ποιοι ήταν οι εχθροί, ποιες ήταν οι απειλές για τη δημοκρατία μας την προηγούμενη δεκαετία είναι σχεδόν νομοτελειακά βέβαιο ότι θα επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Άρα, είναι η άγκυρα μνήμης για το τι συνέβη πριν από δέκα χρόνια, ποιες ήταν οι λαϊκιστικές δυνάμεις, που υποσχέθηκαν τον ουρανό με τα άστρα και τελικά μας έφεραν ένα τρίτο επαχθέστερο Μνημόνιο. Είναι πολύ πιθανό αυτές οι σειρήνες του λαϊκισμού να ξαναφουντώσουν, ειδικά σε περιόδους που φαίνεται κάπως ότι έχουμε κατακτήσει μια σχετική κανονικότητα".

Μ. Σχοινάς: Και στις ερχόμενες εκλογές το μέτωπο της λογικής να κερδίσει το μέτωπο της κηραλοιφής

Το δίλημμα ανάμεσα στη λογική και τον λαϊκισμό θα τεθεί και στις εκλογές του 2027 τόνισε ο πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη και σε αυτή την αναμέτρηση "το μέτωπο της λογικής να κερδίσει το μέτωπο της κηραλοιφής", όπως ανέφερε.

"Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έπεσε στα δίχτυα του λαϊκισμού, καμιά άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν παραδόθηκε σε ένα μέτωπο λαϊκισμού, αλλά ήταν και η πρώτη χώρα που νίκησε τον λαϊκισμό, όταν τα κατάφερε, κι αυτό έχει τη σημασία του", είπε ο κ. Σχοινάς και συνέχισε:

"Το συμπέρασμα για το μέλλον της χώρας περνάει από την παραδοχή ότι ο λαϊκισμός έχει κοντά ποδάρια. Μπορεί να αρέσει παροδικά, μπορεί να σαγηνεύει, μπορεί να υπόσχεται λύσεις ότι θα ανοίξουν οι ουρανοί ότι θα πέσουν άγγελοι οι οποίοι θα κατεβάζουν τσουβάλια με ευρώ, λεφτόδεντρα παντού, εύκολες λύσεις , αλλά στην πράξη ο λαϊκισμός έχει κοντά ποδάρια. Και το μέτωπο της λογικής, το να κερδίζεις τον λαϊκισμό από τη μετριοπάθεια, είναι πολύ πιο ισχυρό από ότι οι εχθροί της μετριοπάθειας πιστεύω.

Και μιας και το επόμενο έτος θα αντιμετωπίσουμε ξανά αυτό το δίλημμα, θέλω να είμαι πολύ σαφής, ότι του χρόνου, όταν θα αναμετρηθούμε ξανά, θα είμαστε σε αυτά τα δύο μέτωπα. Και για μένα η απάντηση είναι σαφής: Ότι και πάλι το μέτωπο της λογικής να κερδίσει το μέτωπο της κηραλοιφής, μιας και είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη".

Σχετικά με τη μεγάλη επιστροφή για την οποία μιλάει στο βιβλίο του ο Αλέξης Πατέλης, ο κ. Σχοινάς παρατήρησε ότι "όλο αυτό δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς έναν πρωθυπουργό ο οποίος το πίστευε, ότι η πολιτική πρέπει να είναι μια διαδικασία ανάταξης, συνολικής ανάταξης της χώρας".

Αναφέρθηκε, επίσης, στη Θεσσαλονίκη λέγοντας ότι "είναι ένα υποπαράδειγμα της μεγάλης επιστροφής, είναι μια ιστορία επιτυχίας" και ενδεικτικά σημείωσε ότι στο Κάτω Σχολάρι, ένα μικρό χωριό στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, είναι η έδρα μιας ελληνικής τεχνολογικής εταιρίας, η οποία έγινε η πρώτη ελληνική εταιρία που σήκωσε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στην παγκόσμια αγορά.

Αλέξης Πατέλης: Η Ελλάδα μπορεί

"Η επιστροφή της χώρας μας στη διεθνή αξιοπιστία είναι μια μεγάλη επιτυχία, μια εθνική επιτυχία. Ποιος θα το φανταζόταν, για παράδειγμα, πριν δέκα χρόνια, ότι σήμερα πρόεδρος του Eurogroup θα ήταν Έλληνας", είπε ο Αλέξης Πατέλης και ως προς το μήνυμα για το μέλλον που προκύπτει από το βιβλίο τόνισε: "Το μήνυμα του βιβλίου είναι ότι η Ελλάδα μπορεί. Η χώρα μας ξεπέρασε μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις που έχει περάσει οποιαδήποτε χώρα εν καιρώ ειρήνης και κοιτάει πάλι μπροστά".

Λουκία Σαράντη: Να προσπαθήσουμε όλοι μας να κρατήσουμε την οικονομία σταθερά και ψηλά

"Είναι πολύ σημαντικό το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη και θέλω να σας πω ότι πρέπει να διαβαστεί από όλους τους Έλληνες γιατί είναι το χρονικό αυτής της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που περάσαμε και πως από την πτώχευση, αν θέλετε, φτάσαμε σε αυτή την αναστροφή, να είμαστε σήμερα ένα σχεδόν success story για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση", επισήμανε η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) Λουκία Σαράντη και πρόσθεσε:

"Για να δουν αυτό το χρονικό και να δουν ότι δεν είναι τίποτα δεδομένο και ότι οι ισορροπίες είναι εύθραυστες και πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι για να κρατήσουμε την οικονομία μας σταθερά και ψηλά. Η Ελλάδα μπορεί και το έχει αποδείξει. Και ειδικά η βιομηχανία, που με αφορά, το έχει δείξει και μάλιστα εν τοις πράγμασι, γιατί στην πανδημία όλη Ελλάδα έκλεισε, ενώ η βιομηχανία έμεινε ανοιχτή και προσέφερε στον τόπο".

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι υφυπουργοί Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο βουλευτής Δημήτρης Κούβελας, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, ο Συντονιστής του Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννης Παπαγεωργίου κ.α.

Νωρίτερα ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος συναντήθηκε με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη και συζήτησαν για το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης γενιάς THESS INTEC.