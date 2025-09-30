Βουλή - Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Με την εξέταση του Ευάγγελου Σημανδράκου, προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Ιούλιο του 2022 έως τις αρχές Ιανουαρίου 2024, συνεχίζει τις εργασίες της η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του οργανισμού αγροτικών πληρωμών και κοινοτικών ενισχύσεων.

Ο κ. Σημανδράκος τόνισε ότι κατά τη θητεία του τηρήθηκαν όλες οι προθεσμίες για την πληρωμή των αγροτών και αναφέρθηκε σε πιέσεις για την πληρωμή δεσμευμένων ΑΦΜ. Όπως είπε, «ο οργανισμός τα πήγε περίφημα κατά τα έτη 2022 και 2023», ενώ διέψευσε ότι δεν ελέγχθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Για την υπόθεση χρήσης ΑΦΜ των ΕΛΤΑ σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων υπογράμμισε ότι είχε στείλει την υπόθεση στη Δικαιοσύνη, ότι υπήρχε «άριστη» συνεργασία με τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Γεωργαντά, και ότι ακολούθησε την κυβερνητική κατεύθυνση για μεταφορά όλων των δεδομένων του οργανισμού στο «gov».

Αναφερόμενος στις «ιεραρχικές προσφυγές», σημείωσε ότι δεν περιορίστηκαν μόνο σε Γρεβενά και Κοζάνη, αλλά υπήρχαν και σε άλλες περιοχές. Όπως εξήγησε, οι προσφυγές που αναφέρθηκαν από τους κ.κ. Σαλάτα και Μπαμπασίδη είχαν υποβληθεί στον προκάτοχό του, κ. Μελά, αλλά αντί να ελέγχονται από την επιτροπή ενστάσεων, προωθούνταν στην κεντρική υπηρεσία, προκαλώντας καθυστερήσεις για τους αγρότες.

Για την περίπτωση ελέγχου σε 73χρονη, ανέφερε ότι «κακώς διαπομπεύτηκε» καθώς το σύστημα δεχόταν ορισμένο αριθμό μισθωτηρίων εκτάσεων. Όπως πρόσθεσε, η επιτροπή ενστάσεων μπορούσε εύκολα να λύσει το πρόβλημα, αλλά προτίμησε να προωθήσει την υπόθεση στην κεντρική υπηρεσία, αφήνοντας τον πολίτη να ταλαιπωρηθεί.

Σε ερωτήσεις του εισηγητή της συμπολίτευσης, κ. Μακάριου Λαζαρίδη, ο κ. Σημανδράκος αρνήθηκε ότι υπήρξε «εμπιστευτικό» πρωτόκολλο στον οργανισμό, ανέφερε ότι μεταβίβασε τα ποσοστά του σε γεωπονική επιχείρηση στον συνεταίρο του όταν ανέλαβε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και επέστρεψε στην εταιρεία του ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Επίσης, υπογράμμισε ότι η εταιρεία του δεν είχε καμία σχέση με τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, παρά το ότι στο ΓΕΜΗ εμφανίζεται να περιλαμβάνει τη δραστηριότητα, καθώς, όπως εξήγησε, «πρέπει να είσαι πιστοποιημένος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ», κάτι που η εταιρεία του δεν ήταν.

Απαντώντας για τους «πραγματικούς λόγους» της παραίτησής του, ο κ. Σημανδράκος επανέλαβε ότι δεν παρατηρήθηκε καμία καθυστέρηση στις πληρωμές. Όπως εξήγησε, «πάντα υπήρχε ενημερωτικό σημείωμα στο γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γεωργαντά» και οι ενημερώσεις προς τον κ. Αυγενάκη γίνονταν μέσω e-mail και συνεργατών. Παρά τις πιέσεις, τόνισε ότι ποτέ δεν καθυστέρησε πληρωμή αγρότη.

Σχετικά με την πίεση για παραίτηση, είπε ότι «μου ζητήθηκε τρεις φορές τηλεφωνικά η παραίτησή μου και έγινε δέκτης ενόχλησης για την "κακή πληρωμή" στα τέλη 2023». Όπως πρόσθεσε, υπήρξε απαξίωση του χαρακτήρα και της επαγγελματικής υπόστασής του από τον κ. Αυγενάκη για να αναγκαστεί να φύγει.

Τέλος, περιγράφοντας την απόφασή του να παραιτηθεί, σημείωσε ότι υπήρχε κλίμα παραίτησης στο ΔΣ, δεν υπήρξε κατανόηση όταν απουσίασε για μία ώρα για να πάει στο Μαξίμου και, όταν παρουσιάστηκαν «παράτυπες διαδικασίες κατάληψης εξουσίας», κατέληξε ότι «δεν έχει νόημα να παραμένω σε έναν οργανισμό σε ένα ΔΣ που λειτουργεί έτσι».