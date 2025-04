Σε προεκλογικό κλίμα η Γαλλία: Πολιτικές συγκεντρώσεις στο Παρίσι - Ομιλίες από Λεπέν, Ατάλ και Μπαρντελά (pic&vids)

Την εικόνα μίας πρωτεύουσας που βρίσκεται στην τελευταία φάση μιας προεκλογικής περιόδου δίνει την Κυριακή (06/04) το Παρίσι, όπου πραγματοποιούνται τρεις πολιτικές συγκεντρώσεις.

Η πρώτη άρχισε στις 13:00 ώρα Ελλάδας και διοργανώθηκε από δύο κόμματα της αριστεράς, την Ανυπότακτη Γαλλία και τους Οικολόγους.

Η δεύτερη άρχισε στις 16:00 ώρα Ελλάδας και διοργανώθηκε από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό, το κόμμα της Μαρίν Λεπέν.

🚨BREAKING: It’s happening:



More than 100,000 French patriots just conquered Paris in support of Le Pen.



France have made a massive mistake. pic.twitter.com/CzHyLqJS7V