Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων της Θεσσαλίας

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το «Σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Το σχέδιο φέρει τον τίτλο: DRAFT MASTER PLAN «WATER MANAGEMENT IN THESSALY IN THE WAKE OF STORM DANIEL How to Address Thessaly’s Water-Related Agricultural Challenges», έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα, αναπτύσσεται σε 6 βασικά κεφάλαια και συνολικά 397 σελίδες.

Το σχέδιο της κύριας έκθεσης θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29/3.