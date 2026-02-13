Α. Σδούκου για Ζ. Κωνσταντοπούλου: Στην πολιτική υπάρχουν όρια και αντοχές – Κάποια στιγμή το ποτήρι ξεχειλίζει

«Στην πολιτική θεωρώ ότι υπάρχουν όρια και υπάρχουν και αντοχές» τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, αναφερόμενη στα όσα διαδραματίστηκαν μέσα στη Βουλή, την ακραία ένταση μεταξύ της κ. Κωνσταντοπούλου και του κ. Γεωργιάδη.

«Εγώ είμαι νέα στην πολιτική και κάποια πράγματα μου είναι αδιανόητα. Δηλαδή χθες για παράδειγμα, αυτό που συζητούνταν στη Βουλή είναι αυτό το νομοσχέδιο το πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τι καλό θα συμβεί μέσα από αυτό και να ακουστεί και η αντιπολίτευση και η κριτική ως προς αυτή. Και ενώ περιμένω λοιπόν και ως πολίτης, να ακούσω λίγο τι συζητείται μέσα στη Βουλή, εκφράσεις κηφήνες, ελεεινό υποκείμενο από την αρχηγό της Πλεύσης Ελευθερίας και όχι μόνο τώρα, δηλαδή και προηγούμενες εκφράσεις, το γυμνοσάλιαγκες, είστε γυμνοσάλιαγκες ή εκφράσεις πραγματικά χυδαίες.

Και εδώ, η κ. Κωνσταντοπούλου μάλλον εδώ και καιρό έχει επιλέξει μία διαρκώς προκλητική στάση. Και να σας πω κάτι; Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει συγκρουστεί με όλους και με τον ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη όπως η κυρία Γεροβασίλη, με βουλευτές από άλλα κόμματα, κάθε μέρα υπάρχει και ένα νέο επεισόδιο.

Κάποια στιγμή το ποτήρι ξεχειλίζει. Δηλαδή, το λέω και ανθρώπινα, πόσες φορές μπορείς να αντέξεις να σε βρίζουν όπως κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου; Δεν γίνεται να υπάρχει συνεχώς ένταση, προσβολές, φωνές και να παριστάνουμε ότι όλα είναι φυσιολογικά. Εδώ υπάρχει μια τοξικότητα. Καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν είναι τυχαία, δηλαδή, αυτό είναι επιλογή της προφανώς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως προς το ότι συμπεριφορές ακραίες βρίσκουν απήχηση σε μέρος των πολιτών, όπως αποτυπώνεται σε δημοσκοπικό τουλάχιστον επίπεδο, η κ. Σδούκου σχολίασε «είναι ένα πρόβλημα αυτό, συμφωνώ. Ότι αυτό το προφίλ το συγκρουσιακό σε κάποια μερίδα κόσμου, στον κόσμο της οργής, θα σας έλεγα, βρίσκει ανταπόκριση. (…)

Ενώ κανονικά περιμένει κανείς να δει ότι η πολιτική θέλει επιχειρήματα, θέλει σχέδιο, θέλει σοβαρότητα, τελικά βλέπουμε και σωστά το είπατε, με αφορμή την εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, είδαμε ένα σκηνικό που ήταν για τα social media. Δηλαδή βρίζεις τους πάντες και τα πάντα, το ανεβάζεις στο διαδίκτυο, στο ΤikTok, γράφεις, πουλάς, ενίοτε κάνεις και καρδούλες και λες από τη μια βρίζω, από την άλλη με χαμόγελο λες, Η αγάπη θα νικήσει. Δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποια όρια στις ύβρεις και στην κοροϊδία. Αλλά εγώ θα πω το εξής όμως.

Ναι, με αυτόν τον κόσμο της οργής, όπως τον αποκάλεσα, που είναι ένα πρόβλημα, εμείς ως κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να μιλήσουμε με αυτόν τον κόσμο.

Και αυτό θα το κάνουμε τις πολιτικές μας. Δηλαδή κάποιοι που πολιτικοποιήθηκαν μέσα στην κρίση και μετά και βλέπουν τον κόσμο με τα μάτια της οργής, θέλει πολύ δουλειά και από μέρους μας για να αλλάξουμε αυτή την αντίληψη. Και έτσι, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά ως κυβέρνηση, ως Νέα Δημοκρατία, με τη σοβαρότητα που μας διέπει, αυτόν τον κόσμο της αμφισβήτησης, της οργής σε ένα βαθμό για κάποια πράγματα, δεν θα κρύψω ότι δεν είναι δικαιολογημένο σε ένα βαθμό, δεν αναφέρομαι στον ισοπεδωτικό, στον μηδενισμό, όντως πρέπει να έρθουμε πιο κοντά και να εξηγήσουμε τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε, πώς το κάνουμε».

«Μέσα σε αυτή τη δεξαμενή μπορεί κανείς να δει ανθρώπους που ό, τι και να συμβεί θα σου πουν δεν με ενδιαφέρει, θέλω το μπάχαλο, θέλω την ασυδοσία, δεν θέλω τίποτα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και ένας κόσμος οργής που αυτόν αξίζει να τον προσεγγίσουμε περισσότερο και να του εξηγήσουμε. (…)

Επειδή ακριβώς νομίζω ότι το ζήσαμε στο πετσί μας δέκα χρόνια πίσω και είδαμε ότι αυτό τελικά στο τέλος το φορτώνεται ο ελληνικός λαός» συμπλήρωσε η κ. Σδούκου.