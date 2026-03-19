Σ. Ζαχαράκη: Από τον Σεπτέμβριο ξεκινά η χορήγηση του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 13 σχολεία

«Για πρώτη φορά περνάμε από τη θεωρητική πρόβλεψη στην πράξη, εντάσσοντας το International Baccalaureate στο δημόσιο σχολείο με σαφείς όρους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η πιστοποίηση των πρώτων 13 σχολείων αναμένεται έως τον Μάιο και ο στόχος είναι η έναρξη του προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2026», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής όπου άρχισε η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, στο οποίο περιλαμβάνεται και σχετική με το ΙΒ ρύθμιση.

Όπως είπε, «θεωρώ ότι είναι σημαντικό βήμα για ένα ακόμη πιο εξωστρεφές, σύγχρονο και ποιοτικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Και βεβαίως, καμία συζήτηση δεν γίνεται για ένταξη στο δημόσιο πανεπιστήμιο μέσω ΙΒ. Στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας η εισαγωγή γίνεται μόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, και αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά».

Ακόμα, η υπουργός σημείωσε ότι «δεν φέρνουμε τώρα το ΙΒ στο δημόσιο σχολείο ως άγνωστο ή νέο τίτλο. Το International Baccalaureate προβλέπεται ήδη από τον ν. 2327/1995 ως τίτλος ισότιμος προς το απολυτήριο λυκείου. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι κάτι διαφορετικό και πολύ πιο ουσιαστικό. Φέρνουμε στην πράξη τη δυνατότητα υλοποίησης αυτού του πλαισίου μέσα στη δημόσια εκπαίδευση, με συγκεκριμένους όρους οργάνωσης, στελέχωσης και πιστοποίησης».

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη επιλεγεί δεκατρία υποψήφια σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Ηράκλειο, και έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών.

Τα 13 υποψήφια Σχολεία είναι

ΑΤΤΙΚΗ

Μουσικό Σχολείο Αθήνας

Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα

Μουσικό Σχολείο Παλλήνης

Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων

Πρότυπο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων

Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου

Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ο Πρότυπο ΓΕΛ Μανόλης Ανδρόνικος

Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

ΒΟΛΟΣ

Μουσικό Σχολείο Βόλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει: