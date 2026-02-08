Σ. Ζαχαράκη: Αναβαθμίζουμε την Ειδική Αγωγή με μόνιμο προσωπικό, νέα εργαλεία και νέα φιλοσοφία

«Η πραγματική διάσταση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης δεν είναι η φύλαξη ή η απλή απασχόληση των παιδιών. Είναι η εξατομικευμένη παρέμβαση, η εκπαίδευση, η κοινωνικοποίηση, η ανάδειξη των δυνατοτήτων και των ξεχωριστών ταλέντων κάθε μαθητή και μαθήτριας.

Στόχος είναι να παρέχουμε ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και πραγματικές ευκαιρίες γνώσης. Το παιδί όχι απλώς να βρίσκεται στο σχολείο, αλλά να είναι μέσα στη ζωή, μέσα στην κοινότητα. Αυτές οι αρχές καθοδηγούν τις πολιτικές και τις επιλογές μας στο Υπουργείο Παιδείας».

Αυτό τόνισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ημερίδα με τίτλο «Παρόν και Μέλλον της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», που διοργάνωσαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ερμιονίδας.

Κατά την ομιλία της, με συντονιστή τον Αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Λολίτσα, η υπουργός υπογράμμισε ότι η πρόοδος στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών και συστηματικού σχεδιασμού.

Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού και ΚΕΔΑΣΥ

Η υπουργός επισήμανε ότι από το 2020 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 9.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή, καθώς και περίπου 4.000 διορισμοί Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, με τη ίδια στοχοθεσία να υπάρχει και για τα επόμενα χρόνια.

Αναφερόμενη στα ΚΕΔΑΣΥ, τόνισε ότι προχωρά η αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, με:

ενίσχυση προσωπικού,

σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία,

νέο εξοπλισμό, και

ψηφιοποίηση των αιτήσεων μέσω νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Σοφία Ζαχαράκη στη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ειδικά στο ζήτημα των σχολικών υποδομών και της σχολικής στέγης. Όπως σημείωσε, ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων αποτελεί διαχρονική πρόκληση, που απαιτεί συντονισμένες και ρεαλιστικές λύσεις.

Αναφερόμενη στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ερμιονίδας, η υπουργός χαρακτήρισε τη δημιουργία του παράδειγμα στοχευμένου σχεδιασμού και ταχείας υλοποίησης, τονίζοντας ότι η συνύπαρξη και οι κοινές δράσεις των μαθητών και μαθητριών συμβάλλουν ουσιαστικά στην αλλαγή νοοτροπιών και στην κοινωνική ένταξη.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η Ειδική Αγωγή απαιτεί σταθερότητα, συνέχεια και ευελιξία, τόσο στις δομές όσο και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, με στόχο ένα σχολείο πραγματικά συμπεριληπτικό και λειτουργικό για όλους.

Εγκαίνια Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Κρανιδίου

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Ερμιονίδα, η Υπουργός παρέστη και στα εγκαίνια του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Κρανιδίου, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης στην περιοχή.

Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κρανιδίου ιδρύθηκε το 2025 με απόφαση της Υπουργού και λειτουργεί με τρεις κατευθύνσεις. Στη σχολική μονάδα φοιτούν 56 μαθητές, στην πλειονότητά τους ενήλικες, ενώ το εκπαιδευτικό έργο υποστηρίζεται από 12 εκπαιδευτικούς.

Το σχολείο διαθέτει:

επτά αίθουσες διδασκαλίας,

εργαστήρια Πληροφορικής,

εργαστήρια Οικονομίας–Διοίκησης και Ηλεκτρολογίας,

καθώς και γραφείο Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού.

Παρά το γεγονός ότι ιδρύθηκε πρόσφατα, αναπτύσσει ήδη δράσεις εξωστρέφειας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, όπως ο Δήμος Ερμιονίδας και το Λαογραφικό Μουσείο, υλοποιεί δύο προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και προετοιμάζει πρόταση στρατηγικής σύμπραξης Erasmus με σχολεία της Πράγας και του Saint Malo της Γαλλίας.

Η Υπουργός περιηγήθηκε στους χώρους του σχολείου, συνομίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς και ενημερώθηκε για τη λειτουργία της νέας μονάδας. Οι περισσότερες αίθουσες είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες, ενώ ο εργαστηριακός εξοπλισμός καλύπτει πλήρως τους τομείς Οικονομίας–Διοίκησης, Ηλεκτρολογίας–Ηλεκτρονικής–Αυτοματισμού και Γεωπονίας.

Σε δήλωσή της, η Υπουργός τόνισε:

«Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κρανιδίου αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι η εκπαίδευση δεν έχει ηλικία. Τα εσπερινά σχολεία δίνουν μια δεύτερη –και συχνά καθοριστική– ευκαιρία σε ενήλικες μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και αυτοπεποίθηση.