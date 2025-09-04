Σ. Ζαχαράκη: Ακόμα και ένα παιδί να εμφανιστεί, θα ανοίξει ένα σχολείο

«Ακόμα και ένα παιδί να εμφανιστεί, θα ανοίξει ένα σχολείο που ενδεχομένως να έχει μπει σε αναστολή ή ακόμα και να έχει κλείσει», ξεκαθάρισε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ερωτηθείσα για τα σχολεία που μένουν κλειστά λόγω έλλειψης μαθητών.

Όπως είπε, η κ. Ζαχαράκη στον ΣΚΑΪ 100,3, αυτό το απέδειξε το υπουργείο φέτος στην Ψέριμο, όπου το σχολείο άνοιξε ξανά, καθώς μετά από 16 χρόνια έχει 2 μαθητές. Η υπουργός εξήγησε ότι στα σχολεία που μπαίνουν σε αναστολή, το κουδούνι έχει να χτυπήσει για πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο παραμένουν κλειστά περί τα 700 σχολεία σε όλην τη χώρα, γιατί δεν έχουν μαθητές.

«Υπέρ της αξιολόγησης αυξανόμενος αριθμός εκπαιδευτικών»

Αναφερόμενη στην αξιολόγηση, σημείωσε ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι να μην γίνει ούτε ένα βήμα πίσω, ενώ ανέφερε ότι το μέτρο δεν είναι τιμωρητικό αλλά βαθιά βελτιωτικό. Σημείωσε μάλιστα ότι υπάρχει αυξανόμενος αριθμός εκπαιδευτικών που είναι υπέρ της αξιολόγησης.

Η υπουργός υπενθύμισε ότι η αξιολόγηση είναι απαραίτητο βήμα για τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη, 150.000 εκπαιδευτικοί ξεκινούν την επιμόρφωση όχι μόνο στο πρόγραμμα σπουδών αλλά και στα ψηφιακά εργαλεία. Επίσης, τόνισε ότι για πρώτη φορά φέτος οι σύμβουλοι εκπαίδευσης μπαίνουν μέσα στην τάξη.