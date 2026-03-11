Σ. Σιμόπουλος για τον θάνατο της εκπαιδευτικού Σ. Χρηστίδου: Όχι στην ψυχρή εφαρμογή εγκυκλίων και αποφάσεων

Για τον τραγικό θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, μίλησε, μέσω βίντεο που ανάρτησε στα social media, ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος.

Η ανάρτηση του βουλευτή:

«Την εκπαιδευτικό Σοφία Χρηστίδου, η οποία έφυγε πρόσφατα από κοντά μας μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό, την γνώριζα καλά.

Δεν θα ασχοληθώ σήμερα με τις συνθήκες και τις αιτίες του θανάτου της.

Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα και άλλωστε έχει παραγγελθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Σεβόμενος, όμως, τη μνήμη της, οφείλω να θέσω μια άλλη σημαντική διάσταση του θέματος.

Αναφέρομαι, συγκεκριμένα, στον τρόπο με τον οποίο όσοι έχουν την (κατά τόπους) επίβλεψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα.

Σε αυτόν τον τρόπο πρέπει πάντα να υπάρχει η ανθρώπινη διάσταση και όχι η ψυχρή εφαρμογή εγκυκλίων και οδηγιών.»