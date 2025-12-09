Σ. Καλπάκης (ΣΥΡΙΖΑ) για τα άγρια επεισόδια των αγροτών στην Κρήτη: Δεν μπορώ να τους πω να δείξουν τακτ

«Δεν μπορώ να πω σε αυτούς τους ανθρώπους να δείξουν τακτ», είπε, μιλώντας στο Mega, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, όσον αφορά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Κρήτη ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς.

Σχολιάζοντας εικόνες που προβλήθηκαν στο One από τις συμπλοκές στα Χανιά, σημείωσε ότι «ο κόσμος είναι οργισμένος, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα του και οφείλουμε να υποστηρίξουμε τα δίκαια αιτήματά του» και πρόσθεσε ότι ο ίδιος θα ήθελε «να είχαν λυθεί τα προβλήματα των αγροτών και να μην γινόταν τίποτα».

Ανέφερε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται δίπλα στον κόσμο που διαμαρτύρεται, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε να κατηγορεί την κυβέρνηση για τα επεισόδια που δημιούργησαν οι αγρότες, σημειώνοντας ότι για αυτά δεν φταίει ούτε η αντιπολίτευση ούτε ο αγροτικός κόσμος.